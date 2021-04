Mama Dagmar, v rámci spomínania na dcéru si vyliala žiaľ i verejne, na sociálnej sieti.

"Spomienky na hrôzu spred dvoch rokov sa mi kruto, s rovnakou intenzitou, bolesťou i zmätkom v hlave vracajú, a vôbec nie sú otupené časom.

Obojstranný zápal pľúc, sepsa, umelý spánok, trombóza, nemocničná nákaza, mozgová smrť. Ako tieto veci môžu súvisieť s mladou, životaschopnou 25–ročnou ženou?" zhrnula krátko sled desivých udalostí. Následne pokračovala: "Katka odchádzala do nemocnice vo viere, že po operácii slepého čreva sa vrhne s novou energiou do splnenia si svojich snov: dokončí bakalársku prácu, budú zásnuby a svadba. „Áno, mami, chcem už mať dieťa. Veľmi sa tešíme na rodinu," spomína Dagmar na svoje krásne a láskavé dievčatko, ktoré s priateľom Filipom malo veľké životné plány. Tie však tmavovlasej kráske nebolo dopriate naplniť. Z nemocnica sa už domov živá nevrátila.

Hľadanie pravdy

Najbližší sa s obrovskou tragédiou nezmierili. Prípad riešil Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou i polícia. Prvá inštitúcia podľa slov rodiny, ukončila dohľad so šokujúcim záverom. "Kataríne podľa nich, bola poskytnutá správna zdravotná starostlivosť, dokonca nadštandardná. Posudkoví lekári napísali, že dostala laryngospazmus (náhly a silný sťah svaloviny hrtana vrátane hlasiviek, môže spôsobiť aj udusenie - poznámka redakcie). Nebola to zanedbateľná banalita, napriek tomu dcéru nechali 30 hodín v bolestiach, nedali ju hneď po operácií na JIS-ku, ignorovali jej kašeľ, dýchanie ... Toto vyplynulo z nadštandardu? Len lakonicky skonštatovali, že sa to stáva. Hrozné, že v 21. storočí je niekto schopný spôsobiť smrť mladého človeka... Veď sú to práve lekári, ktorí sú zodpovední za to, aby sa to nestávalo," loví v pamäti.

Ako cez kopirák

Hovorkyňa úradu Radoslava Muchová vtedy informovala, o čo sa opieral ÚDZS pri dohľade. „Vychádzal z dostupnej zdravotnej dokumentácie, vrátane zobrazovacích vyšetrení, z vyjadrení ošetrujúcich lekárov a vedúcich pracovníkov. K výkonu dohľadu boli prizvaní konzultanti úradu z medicínskych odborov: chirurgia, anestéziológia a intenzívna medicína i ošetrovateľstvo."

Rodina sa s týmto konštatovaním neuspokojila, bola presvedčená, že posudzovatelia nevzali do úvahy niektoré veľmi závažné skutočnosti, jednoznačne ukazujúce na nesprávne poskytnutie zdravotnej starostlivosti. Odvolala sa preto na Úrad v Bratislave. "Tam sa zmohli len na to, aby mi povedali, že súhlasia s vyjadrením trnavských kolegov," hovorí nešťastná matka, ktorá dodala, že ÚDZS potvrdil aj, zle čitateľnú a dopisovanú zdravotnú dokumentáciu. "Pár riadkov, pani primárka ich dopísala až keď už dcéra ležala na ARO, napojená na prístroje, a keď vedela, že niečo pokazili, aby zakryla to, čo spravili jej podriadení!"

Požiadali sme o stanovisko aj vedenie trnavskej nemocnice. Odpoveď sľúbili, ale až po veľkonočných sviatkoch.