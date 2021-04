Veštica predpovedá koniec OĽaNO: Neuveríte, čo bude pre hnutie osudným!

Mnohí Slováci sa v súvislostí so súčasnou politickou situáciou pýtajú, kedy a ako sa tento "cirkus" skončí. Bude to ešte do leta? O rok? Odpoveď sme hľadali u veštice Daniely Paculíkovej. Tá potvrdila, že celý rok 2021 bude ako na hojdačke, i keď o niečo lepší ako ten minulý.