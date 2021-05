Advokátka s prezývkou nulitná, keďže toto slovo až pričasto používa vo vyjadreniach (nulitný - neplatný, zmätočný - pozn. red.), okomentovala počínanie muža v uniforme slovami: "Polícia zaslala dožiadanie o moje vypočutie do Košíc z dôvodu, že na mňa bolo podané trestné oznámenie z podnecovania. Toho som sa mala dopustiť 11. februára 2021. Za účelom dostavenia sa na vypočutie (asi ako svedok) ma telefonicky kontaktoval policajt Schutz z Košíc. Keďže telefonicky neuspel, dotrepal sa mi domov pred dvere… Búchal na nich ako gestapo z nemeckého filmu...," ironizuje Krajníková.

Radšej zatknutie ako výsluch?!

V nahrávke je počuť, ako do telefónu kričí, chrlí množstvo paragrafov a odvoláva sa na ústavné práva. Policajt jej vysvetľuje, že nechce od nej nič iné, len aby prišla na výsluch. Krajníková mu rozzúrene hovorí. "Urobte, čo chcete, vzneste obvinenie, budem sa brániť. Nedám sa šikanovať, mám toho dosť!"

Neskôr mu povie, že ju môžu zatknúť, dať do policajnej cely, ale ona na výsluch dobrovoľne nepôjde, lebo nemá čas. "Mám toľko práce, že si neviete ani predstaviť...ja nebudem chodiť vysvetľovať, čo idioti na mňa oznámia na políciu..!" Policajtovi hovorí, aby ju písomne predvolal na výsluch, zároveň spomenie, že zásielku si aj tak nepreberie, lebo pre nenosenie rúška ju na poštu nepustia.

Poslala policajta "niekam"

Policajt v snahe uzavrieť debatu jej oznámi, že predvolanie jej pošle.

"Vy ma vôbec nepočúvate... že by som ja chodila vysvetľovať, kde som čo povedala? Choďte s tým do p...babovej," adresuje policajtovi šťavnatý vulgarizmus. Potom ho opäť začne poučovať o tom, čo by polícia mala radšej robiť. Prvá časť nahrávky sa končí jej monológom. "Raz sa to otočí proti vám tak, že vy budete chodiť vysvetľovať, čo kde ste povedali...vás ten bumerang tak trafí do hlavy, že uvidíte...!"

Odvaha ju opustila, radšej "zlomila" kľúč

Nakoniec sa na nahrávke objaví popiska: Buch, buch, buch, búchanie na dvere... doručovanie predvolanky.

Spred dverí sa ozve známy hlas policajta. Informuje Krajníkovú, že priniesol predvolanku na výsluch. Jej reakcia je veľmi prekvapujúca: "Jeeežiš, sa mi zlomil kľúčik v zámke, neviem otvoriť, môžte mi tu predvolanku poslať do schránky a prestať ma prenasledovať?" Slová policajta zaniknú vo vresku Krajníkovej: "Vy sa ku mne domov dobýjate? Máte málo trestnej činnosti na Slovensku?" Záznam končí tým, ako upozorní policajta, že ho nahráva a vyzve ho, aby jej doručil predvolanku poštou. Postup polície potom okomentovala: "Smiešne? Drzé? Nepochopiteľné? … Niečo poviete v médiu, navyše to, čo hovorí zákon a rieši to polícia vaším prenasledovaním do spálne! … Za seba vravím, že STAČILO!"

Stopka od komory

Slovenská advokátska komora v januári pozastavila Krajníkovej výkon advokácie. „Na advokátsku komoru prišlo množstvo sťažností, z ktorých doteraz štyri boli vyhodnotené ako dôvodné a boli podané návrhy na začatie disciplinárneho konania. Návrh na pozastavenie advokátskej činnosti Adriane Krajníkovej bol podaný na základe mimoriadnej závažnosti konania vyhodnoteného Revíznou komisiou SAK ako možné disciplinárne porušenie predpisov SAK a advokátskej etiky,“ informovala vtedy hovorkyňa komory Alexandra Donevová. Stopka od komory stále platí, preto Adriana Krajníková nesmie nikoho zastupovať ako advokátka.

