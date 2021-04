Informácie, ktoré zverejnili niektorí pracovníci VÚSCH, sú prekvapujúce. O to viac, že nekorešpondujú s tým, čo sa udialo pár hodín po prekvapujúcom odvolaní riaditeľa Sabola, kedy mnohí protestom pred budovou ústavu dali najavo svoju nespokojnosť s jeho odchodom.

Teraz sa však objavujú šokujúce informácie, ako to malo vyzerať v ústave za bývalého vedenia. Exriaditeľka pre ošetrovateľskú činnosť v kardiocentre PhDr. Beáta Kotuličová, nositeľka ocenenia Biele srdce ako sestra manažér na celoslovenskej úrovni, napísala otvorený list s podtitulom: Zaradili ma do zoznamu nepohodlných!

Zaujímavá inšpirácia

"K jeho napísaniu ma podnietil vzdor Františka Sabola. V liste médiám písal o tom, ako ústav pod jeho vedením vytváral výborné podmienky na odborný rast zamestnancov a aká profesionálna, pokojná, ba priam rodinná atmosféra v ňom panovala. Ak sa bývalý riaditeľ odvážil verejne tvrdiť niečo také, podľa môjho názoru sa stále spolieha na strach a obavy niektorých zamestnancov VÚSCH, verejne prehovoriť a povedať pravdu. Ja však už strach nemám, som na dôchodku. Už mi v práci nemôže nikto ublížiť," uviedla Kotuličová, ktorá zdôraznila, že má rada spravodlivosť, čestnosť a je nekompromisná.

Špičkové pracovisko

Celý svoj pracovný život strávila v kolektíve, ktorý sa postupne stal súčasťou dnešného kardiocentra. "Pred štyridsiatimi rokmi som nastúpila ako mladá zdravotná sestra na novovznikajúcu jednotku intenzívnej starostlivosti interných pacientov, ktorá sa po pätnástich rokoch stala základným článkom kardiocentra. Postavili ma pred veľkú výzvu: zrealizovať odborný výber a zaučenie približne stovky sestier, ošetrovateľov a sanitárov, kde som pôsobila ako vedúca sestra. Tento skvelý pracovný kolektív sa neskôr stal súčasťou nového ústavu," napísala Kotuličová, ktorá sa neskôr stala riaditeľkou pre ošetrovateľskú činnosť a v tejto funkcii pôsobila 14 rokov.

"O prestíži, ktorú sme si spomedzi ostatných zdravotných zariadení vytvorili, svedčí aj to, že na jedno uvoľnené pracovné miesto sme mali 10-15 záujemcov v čase, kedy bol na Slovensku nedostatok zdravotných sestier," nešetrí chválou.

František Sabol viedol ústav 17. rokov, po takom dlhom čase sa ťažko odchádza. Zdroj: archív

Za dobrotu na žobrotu

O to viac ju šokovali, ako hovorí, udalosti pred necelými štyrmi rokmi. "Na jar 2017 predstavenstvo kardiocentra rozhodlo o zrušení hodnotenia pracovníkov bez udania dôvodu. Vtedajšieho generálneho riaditeľa Sabola som upozornila na skutočnosť, že dve vedúce sestry nespĺňajú požadované vzdelanie. Reagoval, že je s ich prácou spokojný a ich vzdelanie ho nezaujíma. V septembri 2017 mi vtedajší riaditeľ pre zdravotnú činnosť Ján Luczy oznámil, že budem odvolaná z funkcie riaditeľky, ako dôvod uviedol práve mnou navrhnutú zmenu na poste vedúcich sestier. Vtedy som pochopila, že som len jednou z tých, ktoré sa zaradili do zoznamu nepohodlných osôb," tvrdí Kotuličová.

Čudná výčitka

Podľa jej vlastných slov čelila aj ďalšiemu útoku. "Obvinili ma, že som kvôli zlému zaradeniu sestier do platobných tried spôsobila pri vyplácaní miezd škodu 375-tisíc eur. Pritom si neuvedomili, že za to zodpovedá personálne oddelenie, ktoré zaraďuje pracovníkov do pracovných tried, a riaditeľ, ktorý platové dekréty podpisuje," vysvetlila. So svojimi výhradami neuspela ani u vtedajšieho predstavenstva ústavu, preradili ju na miesto vedúcej a ambulantnej sestry.

"Po zrelom zvážení všetkých okolností som sa rozhodla ukončiť pracovný pomer na vlastnú žiadosť dohodou k 31. máju 2018. Takto sa po štyridsiatich rokoch skončil pracovný príbeh človeka, ktorý obetoval ošetrovateľstvu celý svoj život. S odstupom času musím konštatovať, že som hrdá na to, koľkým pacientom som v spolupráci s kolegami zachránila život, pomohla skúsenosťami a odbornosťou."

Veľké obavy

Samozrejme, viacerí sa pýtajú, prečo sa Beáta Kotuličová ozvala až teraz, a prečo tak neurobili aj jej kolegovia. "Skončili by rovnako ako ja. Báli sa šikanovania a straty zamestnania," znie tvrdé obvinenie bývalej zamestnankyne.

