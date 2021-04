Štyria lekári a lekárka si vôbec nekladli servítku pred ústa.

Denisa prišla do ústavu v roku 2005 a atmosféra strachu, ktorá tam panovala, jej po krátkom čase začala poriadne prekážať. "Zamestnanci sa báli o miesto, plat, rozpis služieb. Ak niekto otvoril ústa, nedostal sa na operačný sál tak, ako by chcel, alebo bol odsunutý na jednoduchšie chirurgické práce, čo nie je dobre pre profesionálny rast. Sťažovala som sa Františkovi Sabolovi, ale ten to nijako neriešil." Mladá lekárka sa vyjadrila aj k prívlastku "malý cár", ktorý spomenul bývalý minister zdravotníctva Marek Krajčí v súvislosti s jeho odvolaním. "On už bol veľmi veľký cár," zdôraznila lekárka. Okomentovala aj protestné zhromaždenie zamestnancov, ktoré sa konalo pred budovou ústavu niekoľko hodín po odvolaní prof. Sabola. "Vedúcich pracovníkov kliník urýchlene povolali do práce, aby sa na podporu "postavili do okien".

Ďalší lekár, ktorý pôsobí v kardiocentre od roku 2012, netají, že mu vždy chýbala vízia napredovania a transparentnosť vo vyjadreniach o budúcnosti kliniky. "Nikdy sa nehovorilo o úlohách jednotlivých lekárov. Naša práca je naozaj veľmi náročná, ale stres, tlak, nesystémovosť, nevedomosť o našich kompetenciách neumožňovali plánovanie napríklad atestácií, stáži a ďalšieho, čo s prácou lekára nutne súvisí," zdôraznil odborník jednej z kliník.

Čítajte na ďalšej strane čo sa nepozdávalo lekárovi Jozefovi Kellerovi vo VÚSCH ►►►►►