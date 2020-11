Zúfalý Košičan (33) píše v inzeráte, že sa neštíti ničoho, prijme každú prácu. „Holými rukami vám presťahujem osie alebo včelie hniezdo... až tak veľmi som zúfalý...!“

Podarilo sa nám s mužom skontaktovať. Dôvod, pre ktorý sa rozhodol k takému zúfalému kroku a neobvyklému inzerátu bol, že kvôli opatreniam vlády v súvislosti s koronavírusom prišiel o prácu. "Do toho padlo rozhodnutie o zákaze vychádzania. Partnerka je na materskej dovolenke, doma mám tri malé deti vo veku do desať rokov, nemohol som si zarobiť ani brigádnicky, keďže ľudia nechceli kvôli mne riskovať pokutu. V tejto bezvýchodiskovej situácii som napísal inzerát," vylieva si srdce. Je presvedčený, že aktuálna situácia fatálne skomplikovala život mnohým.

Vlna solidarity

"Našli sa takí, ktorí sami nemajú, ale chceli sa podeliť aj s tým málom. Naozaj som dojatý ochotou a láskavosťou ľudí," povedal nám Peter.

Zdôraznil, že takú reakciu naozaj nečakal. „V priebehu troch dní mi volali tisícky ľudí. Ponúkali mi brigádu, trvalú prácu, ale aj možnosť vycestovať do Nemecka, Anglicka, dokonca Spojených štátov. Prácu som si už vybral. V uplynulých dňoch som absolvoval nejaké pohovory."

Na linke poslanec OĽaNO

Jeden telefonát ho však šokoval. Pretože po milých telefonátoch neznámych ľudí mu zavolal vo štvrtok večer poslanec parlamentu Jožo Pročko (OĽaNO). „Bol veľmi nepríjemný. Pýtal sa ma, ako som sa dostal do tejto situácie a zdôraznil, že či si uvedomujem, že tým robím premiérovi Matovičovi zlú reklamu. Nemohol som sa ani nadýchnuť zo šoku,“ povedal Košičan.

Pobúrený Pročko

Poslanec nesúhlasí s takouto formuláciou. "Ozval som sa mu preto, lebo jeho inzerát zdieľala skupina kotlebovcov a tí začali robiť zle. Opýtal som sa ho najprv, či nepotrebuje pomoc, odpovedal, že nie. A potom, či vie, že ľudia, ktorí to zdieľajú tým nepomáhajú situácii, ktorú Igor Matovič rieši. V podstate sa mi priznal, že do problémov sa dostal sám, preto som mu dôrazne povedal, že svojim konaním škodí rodine a mal by to zmeniť," tvrdí poslanec a zabávač.

Pročko spomenul, že sa rozprával s mladým Košičanom zhruba 20 minút. "Uzavrel som to napokon tým, že ak bude niečo potrebovať, nech zavolá, že viem mu pomôcť."