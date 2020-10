Už je známa výška pokuty, ktorú dostala rodina premiéra Igora Matoviča za to, že bývala v neskolaudovanom dome. Premiér sa tým, "pochválil" v parlamente, keď ho opozícia odvolávala kvôli opísanej diplomovke. Posťažoval sa vtedy, že toto ho trápi oveľa viac, než "opajcnutá" diplomovka.

Matovič akékoľvek debaty na túto tému odbil slovami, že už dávno sľúbil rodine, že jej postaví dom a keďže v panelákovom byte už jeho manželka dlhšie ostať nechcela, tak zbalil všetkých a presťahovali sa do nového domu.

Čo tam po kolaudácii!

To, že kolaudácia ešte neprebehla, mu asi v danom momente nenapadlo. Poznamenal síce, že si uvedomuje porušenie zákona, no celú situáciu zľahčoval. Sľúbil napokon, že spomínaný problém dá do poriadku v čo najkratšom čase.

Matovič ako premiér má nárok na bývanie v Bratislave, odmietol to však s tým, že bude denne dochádzať do hlavného mesta. Po prepise celého majetku je vlastníčkou nového domu Pavlína Matovičová. Jej nová vilka vyrástla na mieste starého domu, ktorý manželia kúpili ešte v roku 2011. Podľa dostupných informácií Matovič napriek sľubom o riešení zákonného problému s chýbajúcou kolaudáciou nič v tejto veci nepodnikol, preto v danom smere začal sám iniciatívne konať trnavský stavebný úrad.

Matovičová dostala pokutu

"Stavebníčke bola za porušenie ustanovení stavebného zákona uložená pokuta vo výške 500 eur. Pri určovaní výšky sankcie sa prihliada na závažnosť priestupku, okolnosti aj následky. V tomto prípade ide o fyzickú osobu, prvé porušenie stavebného zákona a zároveň stavebníčka spáchanie tohto priestupku priznala a spolupracovala so stavebným úradom," uviedla pre Plus JEDEN DEŇ hovorkyňa mesta Veronika Majtánová. Dodala, že stavebný úrad výšku pokuty považuje za primeranú a zodpovedajúcu zistenému stavu a charakteru porušenia stavebného zákona. Rozhodnutie je dnešným dňom právoplatné, stavebníčka už pokutu zaplatila.

Expert sa čuduje

Je možné, že Matovičová sa obávala, aby si to náhodou kompetentní nerozmysleli a nenapálili jej oveľa mastnejšiu pokutu. "Myslím, že pani Pavlína môže byť šťastná, že obišla len s takouto pokutou. Podľa § 105 ods. 3 stavebného zákona, priestupku sa dopustí a pokutou do 33 193,91 € sa potresce ten, kto užíva stavbu bez kolaudačného rozhodnutia, pokiaľ je také rozhodnutie potrebné. V prípade domu sa to vyžaduje, ale Matovičovci bývali v neskolaudovanom dome s čím sa premiér verejne pochválil," povedal stavebný expert Peter Kováč.

Už bývajú v skolaudovanom...

Zaujímal nás dôvod, prečo premiérová manželka dostala takú nízku pokutu. "Táto suma je porovnateľná s inými podobnými prípadmi, ktoré sa vyskytli na území mesta Trnava," napísala hovorkyňa mesta, ktorá k tomu, či dom Matovičovcov prešiel kolaudáciou uviedla.: "Na základe podaného návrhu na kolaudáciu stavby uskutočnil stavebný úrad kolaudačné konanie a užívanie predmetnej stavby povolil a 5. októbra 2020 vydal kolaudačné rozhodnutie."

Požiadali sme o vyjadrenie aj premiéra, ale odpovede sme sa nedočkali.

