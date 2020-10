Róbert Botoš je sklamaný z diania v našej krajine. Nemyslí si, že to, čo tí "frajeri", ako ich nazýva, neustále opakujú na tlačovkách, pomôže Slovákom v tejto veľmi ťažkej dobe. Vraví, že jeho rómsky národ momentálne nemá obavu z koronavírusu, ale z niečoho úplne iného.

Rómsky kráľ Róbert I. neskrýva hnev a rozčúlenie z toho, že namiesto podpory a ochrany ľudí sa teraz podľa neho riešia kadejaké hlúposti a medzi predstaviteľmi krajiny sa rozpútavajú žabomyšie vojny. "Je to detinské a svedčí to o ich nezrelosti. Na toto naozaj nie je čas. Ak to niekto nepochopil, tak potom vo vedení štátu nemá čo robiť. Tu sa nehrá o fazuľky, ide o ľudské životy," hovorí inokedy pokojný, teraz však evidentne rozzúrený Róbert Botoš.

Kde sa skrývali?

"Čo sú to za za móresy? Celé Slovensko okrem korony sužujú aj povodne a páni z vlády sa ani neunúvali prisť podporiť ľudí a povedať im, že nie sú v tejto ťažkej chvíli sami, že im štát pomôže? Vo všetkých slušných krajinách sa tak deje, aj u nás donedávna, len teraz nie. Čo, ľudia im boli dobrí len na to, aby ich zvolili? Som sklamaný z premiéra, fakt neviem čo si mám o ňom myslieť. Odporúčam mu nech menej rieši sociálne siete, než problémy ľudí, " hovorí zvýšeným hlasom.

Nie korona, ale bieda...

Ako rómsky kráľ nezabudne hovoriť ani o najbiednejšej skupine, ktorou sú podľa neho práve Rómovia. "Oni sa už neboja koronavírusu, počas prvej vlny sa na boj s ním pripravili. Ich trápi chudoba. Opatrenia u nás i vo svete mnohým zatvorili dvere na ceste za prácou a tým aj k zárobkom. Iste, nájdu sa takí, ktorí aj teraz odchádzajú, aby uživili svoje rodiny, keďže doma pre nich niet práce, ale väčšina zostáva tu," hovorí Botoš.

Kde sa nabral vírus

Zdôrazňuje, že pre túto skupinu obyvateľstva je to ťažké aj preto, že sú odstrihnutí od tradičného spôsobu života. "Nemôžu cestovať, stretávať sa, majú pocit, že všetko sa pre nich skončí. Som však presvedčený, že aj majorita to vníma rovnako," povzdychne si monarcha. On sám nemá strach, že ochorie. "Dodržiavam všetky zásady ochrany. Nosím rúško, hoci mi nerobí dobre. Ja i moja rodina máme vytvorené vynikajúce podmienky aj na zvládnutie karantény. Znepokujujú ma však informácie, ktoré denne počúvam, hoci ich trochu beriem s rezervou, prídu mi spolitizované. Zatiaľ mi napríklad nikto pravdivo neodpovedal, kde sa tu ten vírus nabral,"pýta sa zodpovedných.

Znienky o diktatúre

Botoš hovorí, že naozaj nevie, čo si má o tom všetkom myslieť. "Tie čísla, ktoré tu denne počúvame, národ ľakajú, ľuďom je z toho zle. Nerozumiem, prečo zatvorili fitka a podniky, ale školy fungujú? Veď dieťa príde domov a nakazí celú rodinu. Vieme, kde boli spolužiaci našich detí, ich rodičia alebo učitelia?" Súčasne však priznáva, že on sám kvôli biznisu musí často cestovať do zahraničia. "Som však mimoriadne opatrný. Veď aj naši politici cestujú. A vidíme to na sociálnej sieti, že o dodržiavaní nariadení nemôže byť ani reči. Bez rúšok, odstupy žiadne. Nepáči sa mi, že tí, ktorí tu vládnu, v podstate nastolili diktatúru."

