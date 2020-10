Bulhar z grécko-tureckých hraníc, ktorý prišiel do Košíc za láskou v roku 1976, najprv síce pracoval v Bani Bankov, ale neskôr presedlal na prácu, ktorá je pre Bulharov typická - pestovanie zeleniny. "Je až neuveriteľné, ale venujem sa tomu už 32 rokov. Hoci je to drina, a zažil som pritom aj veľmi náročné časy, nikdy som si nepovedal, že skončím. Nevedel by som žiť bez toho," smeje sa Stefan.

Bulhar, ktorý prišiel do Košíc v roku 1976 za svojou láskou by prácu nemenil. Aj po rokoch ho stále baví. Zdroj: Daniela Pirschelová

Boli to zlaté časy

Neodpustí si poznámku, že predaj v minulosti a teraz sa nedá porovnať. "Starí Bulhari spomínajú, že prišli na trh ráno o piatej a o ôsmej odchádzali domov s prázdnymi košmi, keďže všetko predali. Ja teraz prídem o ôsmej, a ešte o dvanástej mám dosť tovaru," hovorí zamyslene. Pozná aj dôvody tohto stavu. "Niekedy bol problém so zásobovaním, takmer všetko bolo len pod pultom. Ľudia mi boli vďační za možnosť nakúpiť si bez protekcie. Čo som mal, vyložil som na pult a ľudia kupovali. Teraz je v hypermarketoch celoročne všetko. Prestávame si vážiť čerstvú zeleninu tzv. zo záhrady na stôl. Pritom si neuvedomujeme, že je proti prírode jesť v zime jahody, čerešne alebo melóny," zdôrazňuje odborník. Neodpustí si poznámku, že konzumujeme veľmi málo zeleniny a ovocia. "Pár jedincov štatistiku nevylepší. My Bulhari jeme dvakrát denne výdatný zeleninový šalát, vy mäso alebo cestoviny," ponúkne svoj pohľad na stravovanie Slovákov.

Sezónnosť už neexistuje

Poznamená, že má zákazníkov, ktorí spomínajú, ako nakupovali na Dominikánskom s babkou, dedkom alebo s rodičmi, preto aj dnes ostávajú verní tejto tradícii. "Vedia, že u mňa nakupia stále všetko čerstvé, nie ako v hypermarketoch, kde zeleninu a ovocie chladia v boxe. Na predajnej ploche sa "rozmrazí" a keď sa nepredá, opäť všetko putuje do chladu a tak sa to zopakuje niekoľkokrát. Keď to, čo ostalo zjete, po vitamínoch už niet ani stopy," hovorí Stefan. Spomenie, že v minulosti sa kupujúci naozaj riadili sezónou. V jarných mesiacoch kupovali šalát, redkvičky a zelenú cibuľku, potom nakupovali paradajky, papriku a ostatné, čo postupne dozrievalo. Spomenul aj jednu zaujímavosť, kvôli korone sa ľudia začali vracať spät na trhy a do tržníc.

Záujem o novinky

Priateľský Stefan nie je staromódny, snaží sa reagovať na novinky a požiadavky kupujúcich. "Tento rok napríklad zháňajú mangold. Dá sa pripraviť na mnoho spôsobov, ale môžete ho konzumovať aj v surovom stave. Je veľmi zdravý. Začal som tiež pestovať šalátový petržlen. Je voňavejší ako klasický. Kupujú si ho najmä ženy na priamu konzumáciu. Blahodárne pôsobí na pleť a oči," poskytne komplexnú informáciu o menej známych druhoch.

Obrovská paradajka zo Stefanovej záhrady, ktorá narástla do úctyhodnej hmotnosti. Zdroj: archív S.P.

Obrie paradajky

Ľudia chodia za Stefanom aj kvôli uhorkám, ale aj paprike či paradajkám. "Všetko je iné ako v obchode, vypestované z vlastných semienok. Bežne sa mi urodia takmer kilogramové paradajky. Sú chutné, mäsité, nie také, že po prerezaní sa z nich "vyleje dužina". Nosím si ich z môjho rodiska Svilengradu neďaleko grécko-tureckej hranice, kam cestujem každé leto," prezradí rodinnú tradíciu.

Zdravie z mora

Rád navštevuje svoje rodisko nielen kvôli stretnutiu s príbuznými a priateľmi, ale tiež, kvôli morskej vode. "Tá pomáha môjmu organizmu spamätať sa z náročnej práce. Celý rok, v čase i nečase som na trhu a kedže tržnica je nekrytá, telo dostáva poriadne zabrať. Kúpanie a potápanie ma dostane do formy. Náročnosť pestovania si mnohí neuvedomujú, neraz hovoria, že všetko rastie samo. Keby som mal povedať čo je pre mňa najťažšie, určite by to bol nekonečný boj s burinou," posťažuje sa Bulhar, ktorý spolu so synom obrába takmer 20 árov pôdy. Toto leto návštevu domoviny odložil a chystá sa k moru v novembri, verí, že sa to podarí.

Otec so synom sami pracujú na pozemku. Brigádnikov táto práca neláka. Zdroj: archív S.P.

Brigádnici "vyhynuli"

"Trápime sa sami, keďže záujem ľudí o prácu na poli nie je. Aj preto som na časti pozemku založil broskyňový sad. Niekedy sa hlásili brigádnici z radov študentov alebo tí, ktorí robili v kanceláriach, kvôli kompenzácii duševnej a fyzickej práce, dnes radšej oddychujú niekde pri vode," hovorí o tvrdej realite muž, ktorý neodmysliteľne patrí k najväčšiemu košickému trhovisku. Zaujímalo nás, či nakupuje niekedy aj u konkurencie. "Našťastie som sebestačný. Výnimkou sú črepníkové kvety. Tie kupujem od trhovníkov v jari, kvôli zútulneniu posedenia, ktoré máme v záhrade," uzavrie zaujímavé rozprávanie.

