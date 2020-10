Podnikatelia v oblasti gastronómia, ktorí napriek obrovským stratám v prvej vlne koronakrízy sa rozhodli pokračovať vo svojom biznise sú znechutení z rozhodnutia vlády a z toho vyplývajúcich prijatých opatrení. Prevádzky verejného stravovania, teda reštaurácie, pohostinstvá, kaviarne a iné, budú môcť podávať nápoje a jedlo len v exteriéri. Znamená to, že hostia v čase i nečase musia stolovať na terase alebo si nechajú jedlo zabaliť a skonzumujú ho doma. V interiéri posedenie nie je dovolené.

Majiteľ vychytenej košickej pivárne netají sklamanie. "V prvej vlne koronakrízy sme žili z toho čo sme zarobili v uplynulom období. Po otvorení podniku sa k nám hostia vrátili. V uplynulývh dňoch keď došlo k obmedzeniu orváracích hodín nám počet zákaznikol padol o viac než polovicu. A teraz to bude ešte mizernejšie. Nikoho zo zamestnancov som doteraz neprepustil, ale teraz to už určite neutiahneme. To, čo sme dostali od vlády, to je nič. Takto sa podnikať nedá. Zrejme sa vrátime k modelu donášky alebo osobného odberu piva a nápojov, lenže to je slabota. Mrzí ma to hlavne vo vzťahu k našim zamestnancom, sme ako jedna veľká rodina,"uviedol pre Plus JEDEN DEŇ skúsený odborník v gastronómii.

Verejnosť v snahe odľahčiť situáciu vymýšľajú vtipy i videá. Jedno také predstavil na sociálnej sieti majiteľ podniku v Bojniciach