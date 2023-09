Pre TASR to uviedol starosta obce Ladislav Majdán. „V piatok (1. 9.) sme tu mali 179 ľudí, už v sobotu ráno som zaznamenal príchod ďalších asi 25 migrantov," povedal starosta s tým, že ide už o šiestu skupinu migrantov za uplynulé tri týždne. „Celkovo sme ich tu mali už asi 400," pripomenul. Podľa neho ide takmer výlučne o mužov z krajín Blízkeho východu, prevažne zo Sýrie, ktorí sa už niekoľkokrát usadili na tamojšom ihrisku, pričom sa postupne chcú dostať ďalej na západ.

Všetci podľa neho prichádzajú od hraničnej obce Koláre, kde ich privážajú dodávky z Maďarska. Uviedol, že kontaktoval políciu, aby opäť zabezpečila ich prevoz do Veľkého Krtíša. Podľa neho v obci asi s 500 obyvateľmi nič iné v poslednom období nerobia, len sa zaoberajú migrantmi. „Spočiatku sme sa o nich postarali, dali im jesť, ale naše kapacity sú obmedzené, navyše naši ľudia sú už z toho unavení a boja sa aj chorôb, ktoré títo ľudia mohli k nám priniesť," pripomenul. Ako dodal, migranti sa nie vždy správajú slušne, robia často neporiadok, dokonca im na ihrisku poškodili pódium.

Okresný úrad vo Veľkom Krtíši vyhlásil v piatok (1. 9.) v regióne pre nárast neregulárnej migrácie mimoriadnu situáciu. Ministerstvo vnútra informovalo, že neeviduje dosiaľ žiadne narušenie verejného poriadku zo strany cudzincov s neoprávneným pobytom na území SR. Ako uviedol primátor Veľkého Krtíša Dalibor Surkoš, bol nemilo prekvapený, keď sa dozvedel o tábore pre migrantov a následnom zriadení oddelenia cudzineckej polície v areáli firmy PRP na Železničnej ulici. „Pravdou je, že ani majiteľ PRP a ani Ministerstvo vnútra SR nepotrebuje od mesta súhlas, avšak obyčajná slušnosť káže oznámiť mestu zriadenie takéhoto tábora. Nie je v kompetencii mesta nepovoliť dané zariadenie. Urobím však všetky kroky, ktoré sú v mojich možnostiach, aby ostala zabezpečená ochrana našich občanov a ich majetku. Ihneď som kontaktoval štátnu políciu a, samozrejme, aj MsP má svoje usmernenia. Keby to bolo v možnostiach mesta, tak zriadenie tábora nepovolím. Taktiež sa dôrazne od tohto rozhodnutia dištancujem!”

Samospráva v stredu (30. 8.) spustila petíciu, v ktorej žiada ministerstvo, aby upustilo od umiestňovania cudzincov, ktorí neoprávnene prekročili štátnu hranicu SR v rámci katastrálneho územia mesta. "Mesto bude v pondelok kontaktovať aj ombudsmana, pretože tí ľudia sú tam umiestnení v neľudských podmienkach," povedala nám prednosta MsÚ vo Veľkom Krtíši Marián Balko. "Napokon, pozrite si sami zmluvu v Centrálnom registri zmlúv o spomínanom prenájme výrobnej haly, " pokračoval kriticky ďalej. "Ide o výrobnú halu, od začiatku sú si vedomí, že tam nie je pitná voda, záchody si majú riešiť toitoikami a podobne. Kolaudačne je to výrobná hala, takže tam ľudia nemajú čo robiť. Tie podmienky sú tam doslova neľudské. Stále sú tí ľudia vonku pri plote, alebo vnútri. Kričia tu "no food, no food"... Mráz ide z toho po chrbte. Všeličo som videl, ale toto ešte nie. Ideme podať aj podnet na Inšpektorát práce, pretože ani podmienky pre zamestnancov Ministerstva vnútra tam nie sú," pokračuje. Dodá, že sa majú čoho obávať, pretože migranti neprešli žiadnou lekárskou kontrolou, a už ich je tam okolo 600. "Toto nemá (tábor) nič spoločné s civilizovanou krajinou."



Situáciu v meste okamžite využili viacerí politici. Podpredseda hnutia Sme rodina Peter Pčolinský upozornil, že zvýšený nárast migrantov prichádzajúcich cez južnú hranicu je spôsobený nečinnosťou maďarskej polície. Kritizuje prezidenta Policajného zboru (PZ) Štefana Hamrana. „Zaráža ma, prečo sa tvári, že sa nič nedeje," uviedol. Líder Republiky Milan Uhrík vyzval policajného prezidenta, aby neodkladne konal a špičky Smeru-SD dokonca vycestovali priamo do tábora pre migrantov. „Namiesto toho, aby (vláda – pozn. red.) migrantov na hranici zadržiavala a vracala naspäť, všetkých vítajú na Slovensku,“ vyhlásil predseda Smeru Robert Fico.



Ministerstvo vnútra pripomenulo, že jeho cieľom je zabezpečiť dôstojné podmienky pre občanov a cudzincov čakajúcich na spracovanie ich údajov a registráciu. Vo Veľkom Krtíši a ani na ostatnom území Slovenska polícia neeviduje žiadne narušenie verejného poriadku zo strany týchto osôb. „Zneužívanie už i tak komplikovanej životnej situácie ľudí, ktorí utekajú pred vojnou, je poľutovaniahodné. Vyzývame preto politické strany, aby sa zdržali šírenia dezinformácií a nezavádzali spoločnosť,“ reagoval rezort.



