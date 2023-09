Pacientka Kristína Kleisnerová, ktorá sa v ústave lieči na paranoidnú schizofréniu, je závislá na drogách. 31-ročná žena je údajne ozbrojená nožom a v minulosti dvakrát zaútočila na policajtov.

„Je psychicky chorá a zároveň veľmi nebezpečná a extrémne agresívna. Nikto by s ňou nemal ani hovoriť, kontaktovať ju, ani sa ju pokúšať zadržať, ale ihneď kontaktovať políciu,“ varuje hovorkyňa pražskej polície Violeta Siřišťová. Informuje o tom portál iDnes.

“Prosím, zdieľajte akékoľvek informácie o pohybe ženy na linke 158,” prosia verejnosť kompetentní. Zdroj: HAKA-Hľadá sa auto krádeže automobilov

Redakcia iDnes hovorila aj s blízkymi priateľmi Kristíny. Tí popísali, ako sa jej správanie prejavuje. „Je to mesiac, čo prestala brať lieky a prepadla pervitínu. Má pocit, že sa jej o život usilujú striedavo ilumináti alebo mafie, že ju chcú uniesť a mučiť. Kým žila v chránenom bývaní a dochádzala na liečbu, bola v pohode a mala to pod kontrolou. Potom sa ale dostala do vplyvu jedného narkomana, prepadla drogám a duševná choroba u nej prepukla naplno,“ uviedli priatelia.

