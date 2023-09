Dve tretiny občanov Slovenska by si dnes vybrali iný odbor, ako v mladosti študovali. Študovať úplne iný odbor, než reálne v minulosti študovalo, deklarovalo 49 percent Slovákov a 19 percent respondentov by sa rozhodlo študovať trochu odlišný odbor.

Ak by si mohli opätovne vybrať, najčastejšie by si zvolili zdravotnícke povolanie ako lekár, zdravotná sestra či lekárnik, čo uviedlo 10 percent z respondentov. Druhým najpopulárnejším odborom opätovného výberu sú informačné technológie a programovanie (10 %). Osem percent opýtaných uviedlo elektrotechniku, sedem percent ekonómiu a sedem percent pedagogiku a vzdelávanie. Vyplynulo to z prieskumu agentúry Go4insight, ktorý vykonávala v mesiaci júl na vzorke 1 000 respondentov vo veku 15 až 79 rokov.

Ako z prieskumu ďalej vyplynulo, v hypotetickom opätovnom výbere študijného odboru sú veľké rozdiely medzi mužmi a ženami. Čo sa týka žien, 16 percent opýtaných by si zvolilo zdravotnícke odbory, 11 percent ekonomické vedy, 10 percent pedagogiku, rovnako 10 percent účtovníctvo a osem percent žien by si zvolilo psychológiu. V prípade mužov by si 18 percent z nich vybralo informačné technológie a programovanie, 16 percent elektrotechniku a 10 percent mužov by si vybralo oblasť stavebníctva či architektúry.

Výsledky prieskumu hovoria aj o tom, že mladšie vekové kategórie by si dnes zvolili študijné odbory zamerané na informačné technológie, čo sa týka predovšetkým mladých mužov. Mladé ženy by si vybrali ekonómiu, manažment a účtovníctvo. Zdravotnícke odbory by si zvolili predovšetkým ženy v strednom veku, pričom muži v strednom veku by si zvolili IT a elektrotechniku.

Pre obe pohlavia v strednom veku platí, že by si v prípade hypotetickej opätovnej voľby zvolili oblasť práva. Najstaršie ročníky by si vybrali zdravotnícke odbory, pedagogiku či stavebníctvo.

Prieskum ďalej ukázal, že 22 percent občanov Slovenska uviedlo, že ak by si mali vybrať oblasť, na ktorú by sa v škole sústredili viac, boli by to cudzie jazyky. Každý desiaty Slovák ľutuje, že sa v škole nenaučili praktickým zručnostiam, ktoré sú v živote potrebné.

Šiestim percentám respondentov chýba spätne výraznejší dôraz na financie, ekonomiku a finančnú gramotnosť. Medzi ďalšie zručnosti, ktoré sa Slováci nenaučili v škole a teraz im chýbajú sú napríklad práca s počítačom a IT zručnosti, matematické zručnosti či logické myslenie.