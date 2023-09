Mal to byť prelet plný radosti, no skončil sa fatálne! V utorok (29. 8.) vo večerných hodinách došlo k pádu akrobatického športového lietadla za obcou Podhorany (okr. Nitra). Pri nehode zomreli dvaja mladí ľudia. Dnes sa priatelia a rodina s Dominikou navždy rozlúčili.

V športovom lietadle sedeli pilot Andrej († 39) a jeho kamarátka Dominika († 29), ktorú Andrej učil lietať. Čo presne sa stalo, si zatiaľ nikto nevie vysvetliť, rovnako ani Andrejov dobrý priateľ Miroslav, s ktorým sa poznali asi 17 rokov. „Andrej pre mňa jeden čas pracoval ako DJ, hrával u mňa niekoľko rokov, no potom si otvoril pneuservis a ja som zas k nemu chodil ako klient. Bol to jeden cieľavedomý, šikovný chalan. Som z toho v šoku,” povedal nám neveriacky Miroslav.

Zároveň potvrdil, že pilotovanie mal nebohý Andrej ako koníček a v lietadle s ním sedela jeho kamarátka. „Zrejme to bola chyba pilota, no vraj zlyhal aj motor. Jeden svedok sa vyjadril, že lietadlo zrazu stratilo rýchlosť a rotujúco padalo na zem. Sú to však len domnienky, všetko sa vyšetruje. Kamarát záchranár bol pri nich, na mieste,” poznamenal.

Mladá žena, ktorú mal pilot v osudný podvečer učiť, bola Dominika z Nového Mesta nad Váhom, ktorá pôsobila ako vojačka a aj podľa fotografií preferovala adrenalínový životný štýl. „Láska moja, keď som ti daroval do auta srdiečko s nápisom Vráť sa mi v poriadku, tak preto, lebo som sa o teba vždy strašne bál. Ako si nám to mohla spraviť, že sme tu zrazu bez rozlúčky ostali na všetko sami? Nedá sa tomu uveriť, prosím, napíš, že to nie je pravda a nebola si tam. Môj vojačik, môj pilotík, vráť sa nám, čakáme ťa. Navždy ťa budeme milovať,” poslal jej do neba dojímavý odkaz jej priateľ Andrej.

Ako sa tesne po tragédii vyjadril svedok, ktorý pád lietadla videl, si prečítajte na ďalšej strane: