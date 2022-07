Najväčší otáznik vo vyšetrovaní vyvoláva znalecký posudok. Z dokumentov, ktoré máme k dispozícii, vyplýva, že právny zástupca rodiny poukazuje na to, že úmyselné poškodenie obesením konštatovali lekári ešte pred pitvou.

A to napriek tomu, že už pri CT vyšetrení lekári konštatovali, že krčná chrbtica a mäkké časti krku boli bez významných traumatických zmien. Táto informácia sa objavila aj v správe z prehliadky tela nebohého, v ktorej to uviedol MUDr. Martin Kováč, známy aj ako znalec z prípadu nehody Evy Rezešovej, pri ktorej v Maďarsku zomreli štyria ľudia.

V námietkach k vykonaným dôkazom zo dňa 13.6.2022 právny zástupca rodiny Miroslav Radačovský uvádza, že je neakceptovateľné, aby znalec a patológ ešte pred pitvou konštatoval, že smrť nastala obesením, ba dokonca úmyselným samopoškodením.

Rodine sa nepozdáva ani skutočnosť, že krajský prokurátor vydal súhlas na pochovanie Lučanského, pričom nepripustil žiadnu inú verziu smrti. Právny zástupca rodiny tiež zdôraznil, že za veľmi podstatné považuje to, že sa nikde neobjavila informácia o znakoch po obesení na krku.

Tvrdí, že ak by si to totiž niekto všimol, určite je to zaznamenané v zápisnici o prehliadke mŕtveho. Podľa znaleckého posudku bolo príčinou smrti generála Lučanského kardiorespiračné zlyhanie po udusení obesením. Znalec slabú škrtiacu ryhu konštatoval pri pitve a dodatočnej obhliadke, aj pri otvorení zapečateného vaku pri vydávaní tela pohrebnej službe. Z výpovede majiteľky pohrebníctva, ktorú vypočula polícia až rok a pol po smrti Lučanského, však vyplýva niečo celkom iné!

