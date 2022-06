V tomto prípade je aj po dlhých mesiacoch stále mnoho otáznikov. "Vo vyšetrovaní smrti môjho otca sú stále nejaké nezrovnalosti, ktoré riešime," povedal nám syn nebohého generála Adam. To, či sú tieto nezrovnalosti totožné s námietkami právneho zástupcu rodiny Miroslava Radačovského k vykonaným dôkazom a posudku súdneho znalca, ktoré máme k dispozícii, komentovať v rozhovore nechcel.

Milan Lučanský zomrel 30. decembra 2020 po tom, ako sa mal deň pred tým v ústave na výkon väzby a trestu odňatia slobody v Prešove pokúsiť o samovraždu. Vo väzbe bol pre obvinenia z korupčnej trestnej činnosti. Ako je všeobecne známe, Milan Lučanský sa mal potknúť v cele o papuču, vzápätí si zraniť oko, a preto ho museli previesť do vojenskej nemocnice v Ružomberku. Po zotavení sa ocitol znova v Prešove, pričom ešte 29. decembra bol podľa výpovedí zamestnancov väznice v poriadku. Zmena nastala večer, keď si už generál neprevzal jedlo. Dozor ho mal nájsť na cele už v podstate mŕtveho, údajne si mal siahnuť na život sám a obesiť sa. Na druhý deň Milan Lučanský zomrel v prešovskej nemocnici. Okolo jeho smrti je stále veľa otáznikov, rodina neverí, že si siahol na život sám.

"Ono to nie je také jednoduché, ako by si pani ministerka Kolíková predstavovala," povedal nám Adam Lučanský. "Je proti nám vyvíjaný veľký tlak, aj mediálny, personálny, ten, kto vládne, to má celé na starosti, aj to riadi. Ako to prežíva rodina? Je to stále živé, každý deň zaspávame s pocitom, že sa vo veľa veciach ukrivdilo, nebolo to všetko tak, ako malo byť.. Kto mohol pomôcť, nepomohol a nakoniec sa ukázalo, že tí, o ktorých sme si nemysleli, že nám nepomôžu, nakoniec pomohli najviac," skonštatoval.

Adam Lučanský vyjadril presvedčenie, že raz personál, ktorý bol, podľa neho, vyškolený, ako má vypovedať, o okolnostiach smrti jeho otca povie pravdu. "A ak raz povedia všetci pravdu, ako sa to celé stalo, veríme, že jedného dňa vyjde pravda na povrch." Najväčšie otázniky v prípade totiž vyvoláva znalecký posudok, v ktorom sa konštatuje smrť obesením. Stopy po obesení sa však na krku nebohého generála neobjavili.



Ako sa v minulosti pre PLUS 1 DEŇ vyjadrila súdna znalkyňa, táto stopa "nemusí byť, ak bola škrtidlom mäkká a široká tkanina. A môže sa objaviť až po smrti." Vo vyšetrovaní prípadu však už vypovedala dôležitá svedkyňa, majiteľka pohrebníctva, ktorá telo Lučanského pochovávala. Podľa jej výpovede sa žiadne stopy po obesení na tele neobjavili ani tri dni po prevoze tela do pohrebného ústavu, kde telo zámerne nechali neoblečené, pretože čakali, či nevystúpia na povrch nejaké odreniny, podliatiny či škrtiaca ryha. "Vyšetrovanie sa ťahá z dôvodu vypočúvania rôznych svedkov, opakovaných výsluchov, pričom nanajvýš zvláštne je, že kľúčoví svedkovia boli vypočutí až teraz," dodal Adam Lučanský.



Fotografie nebohého generála Milana Lučanského a jeho rodiny si pozrite v galérii.



