PROTIDROGOVÝ zásah v leopoldovskej väznici: Obvinili ODSÚDENÝCH a aj civilistov! ×

Z obzvlášť závažného zločinu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov a prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi obvinila polícia päť osôb. Súvisí to so štvrtkovou (13. 10.) akciou na odhalenie prieniku zakázaných látok do leopoldovskej väznice.