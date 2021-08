Kauza kúpaliska Podhájska sa nekončí a obľúbené miesto oddychu Slovákov, ale aj zahraničných návštevníkov zostáva stále mimo prevádzky. Prečo je to tak, vysvetlil starosta obce Podhájska a konateľ spoločnosti prevádzkujúcej kúpalisko Roman Ivan (49). Prezradil aj to, o ktorom Kollárovi sa hovorilo, že mal o areál záujem...

- Našou prvoradou úlohou je teraz splniť podmienky, aby kúpalisko mohlo obnoviť využívanie vody z geotermálneho vrtu. Máme už inštalované merače vody na vrte prírodnej termálnej vody. Umiestnili sme aj informačné tabule s odporúčaním, že najdlhší pobyt vo vode môže byť do 20 minút. Najdôležitejšie v danom momente je však pre nás vyriešenie otázky vypúšťania geotermálnej vody z bazénov, ktorá musí predtým prejsť úpravami. Minister Ján Budaj nás informoval, že až potom, keď bude všetko splnené, podpíše záverečnú správu, bez ktorej sa nemôžeme pohnúť a obnoviť riadnu prevádzku kúpaliska.

Čo vás zamestnáva v týchto dňoch?

- Momentálne pripravujeme projektovú dokumentáciu, ktorú odovzdáme rezortu životného prostredia. Potrebné budú aj rokovania obce s ministerstvom, aby bolo všetko v súlade s platnou legislatívou. Sme však v nejakom bode a potrebujeme sa dostať do ďalšieho.

Koho poverí obec úpravou odpadovej vody a jej vypúšťaním?

- Aktuálne vyberáme dodávateľa, ktorý nám predloží návrh k najproblematickejšiemu bodu prevádzky kúpaliska - vypúšťaniu horúcej slanej vody s rádioaktívnymi prvkami do potoka Liska. V hre je niekoľko alternatív: okrem prenosnej čistiarne, odsoľovne, ochladzovania vody formou jazierka až po kontajnerový zber vody. Minister navrhoval aj vykurovanie skleníkov odpadovou vodou, ale ja to vidím momentálne tzv. na dlhé lakte. V danej situácii, keď obec má záujem obnoviť prevádzku kúpaliska čím skôr, to vidím ako nereálne.

Potešíte dovolenkárov informáciou, že kúpalisko čoskoro otvoríte?

- Neviem povedať presne, kedy budeme môcť otvoriť kúpalisko v riadnom režime. Nerád by som zavádzal verejnosť, že poviem nejaký termín a ten nebude reálny. Verím však, že do troch mesiacov to bude možné.

Čo návštevníci? Hrnú sa do Podhájskej?

- Bohužiaľ nie! Obec tým prichádza o nemalé peniaze, podobne aj miestni podnikatelia. Dovolenkári zrušili pobyty a noví sa nehlásia. Rovnaká situácia je aj v ubytovaní v súkromí. Najviac ju skomplikovala a fungovanie termálneho kúpaliska ovplyvnila informácia o vyššom množstve rádioaktívnych látok vo vode z geotermálneho vrtu. Samozrejme, ľudia sa zľakli a pobyty stopli. Pritom je prirodzené, že voda z geotermálnych vrtov vždy obsahuje istú dávku rádioaktivity. Tak je to aj v iných slovenských kúpeľoch a kúpaliskách. Ministerstvo zdravotníctva však nemá určené špecifické limity pre vodu z geotermálnych vrtov.

Verejnosť si šušká o tom, že kúpalisko Podhájska zmenilo majiteľa, ktorý ho mal kúpiť za veľmi výhodnú cenu. Údajne malo ísť o predsedu parlamentu Borisa Kollára...

- Fámy o tom, že kúpalisko už nepatrí obci a má nového vlastníka, sú výmysly. Jeho výhradným majiteľom je stále obec, ktorá neuvažuje o predaji. Ja a jeden poslanec sme konateľmi spoločnosti a my dvaja volíme riaditeľa kúpaliska. Systém je nastavený tak, že sa nedá obísť, keďže nás do funkcie, ktorá je neprenosná, schválilo obecné zastupiteľstvo. Iste, aj ja som počul tie "zaručené správy" o predaji i mená kupcov, ktoré sa v tejto súvislosti skloňovali: najčastejšie podnikateľ Zoroslav Kollár, šéf hnutia Sme rodina Boris Kollár, finančník Martin Kvietik a mnohé ďalšie zvučné mená. Nikto z nich nás však neoslovil s ponukou na kúpu, a keby aj, kúpalisko ako naše "rodinné striebro" nie je na predaj. Čo sa týka Borisa Kollára, zrejme išlo o nedorozumenie, pretože najčastejšie sa hovorilo o jeho menovcovi Zoroslavovi Kollárovi!

V čom je vlastne podstata kauzy Podhájska?

- Celkom nerozumiem, čo sa okolo kúpaliska deje, ale od začiatku to vnímam, že niekomu zrejme prekážalo to, že kúpalisko, ktoré stále vykazovalo vynikajúce výsledky hospodárenia, je v rukách obce! Ináč si to neviem vysvetliť.

