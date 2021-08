Kúpalisko malodlhodo problémy pri odbere, využívaní vody a najmä vypúšťaní použitej vody. Budaj tvrdí, že odber vody vyriešilo tým, že zabezpečilo merania prítokov.

Šéf životného prostredia v súvislosti so prekročením limitov rádioaktivity v geotermálnych vodách v bazénoch, ktoré preukázali zistenia pripomenul, že na Slovensku chýba presná definícia rádioaktívnych nuklidov v geotermálnych bazénových vodách. "Odporúčim ministrovi zdravotníctva Vladimírovi Lengvarskému, aby ministerstvo určilo normy a pravidlá," uviedol s tým, že to pre geotermálne vody nemusí znamenať, aby sa nevyužívali, ale bude stanovený časový limit na používanie.

Starosta Podhájskej Roman Ivan a vedenie kúpeľov preskúmajú alternatívy ako vyriešia vypúšťania horúcej rádioaktívnej vody do potoka Liska. Možnosťou podľa Budaja je postavenie čistiarne vody, kde by sa odsoľovala a ochladzovala, vo forme jazierka či iného spôsobu. Šéf rezortu ŽP navrhol aj využitie geotermálnej vody v kaskádach. "Je to obrovská energetická šanca pre obec zdarma - na výstavbu bytov vykurovaných geotermálnych energiou, alebo na geotermálne rozvody, čo by podporilo aj ministerstvo."

Toto momentálne preveruje aj využívanie geotermálnej vody v skleníkoch. "Tento proces sa javí bez nedostatkov, pretože je tam výmenník a geotermálna voda sa vracia späť. Prevádzka sa javí ako bezproblémová, keďže sa z nej nevypúšťajú vody do rieky a neprichádza tak ani k poškodeniu prírody," prizvukuje Budaj. Envirorezort chce zistiť, prečo okresný úrad rozhodol, že voda nemá byť používaná na ohrev skleníkov.

Starosta Podhájskej netajil, že návštevnosť klesla potom, keď sa objavili informácie o rádioaktivite vody. Tento stav mal vplyv aj na služby ubytovacích zariadení i v gastre. "Ministerstvo životného prostredia nám v priebehu minulého týždeň stanovilo podmienky, za akých môžeme fungovať a odoberať geotermálnu vodu. Niektoré podmienky už máme splnené, niektoré podmienky sú otázkou nasledujúcich dní, resp. týždňa. Najväčší problém je otázka vypúšťania vody," povedal starosta v súvislsoti s tým, kedy chystajú otvorenie kúpaliska.

V prípade ohrozenia a poškodenia životného prostredia, odoberania geotermálnej vody pripojením sa na vrt, jej používaním a následne po úprave chemickými látkami vypúšťanímdo vodného toku sa zaoberá aj polícia. Aktuálne sa vykonáva analýza znaleckých posudkov a dokumentácie a výsluchy svedkov. Doteraz nikto nebol obvinení.