Tornádo sa vo štvrtok nevyskytlo len na Slovensku, ale aj v juhovýchodnom Poľsku, kde zaznamenali dve tornáda v mestách Rzeszów a Józefów.

Na Slovensku narobili vzdušný vír, ktorý sa na niekoľko sekúnd dotkol zeme, silná búrka, dážď i vietor obrovské škody v okrese Vranov nad Topľou. Najviac postihnutou obcou sú Petkovce. Všetko sa to podľa domácich zomlelo asi pätnásť minút po 17. hodine a trvalo iba desiatky sekúnd.

Očití svedkovia tvrdili, že len čo sa začal silný lejak, dolnou časťou obce sa prehnal vzdušný vír, ktorý pripomínal tornádo – keďže nechýbal ani povestný lievik, ktorý po tom, čo sa dotkol zeme, bral všetko, čo mu prišlo do cesty.

Zaskočený starosta

„Bol som práve v úrade a zrazu som počul čudné hučanie. Vyšiel som von a videl som, ako sa vo víre vznášajú papiere a drobnejšie predmety. Keď som sa pozrel nižšie na najviac postihnutú ulicu, neveril som vlastným očiam. Stromy, konáre aj plechy boli v potoku. Hneď som vedel, že je zle. Pozatváral som okná, vypol elektrinu a išiel som sa pozrieť po dedine, čo tornádo napáchalo. Videl som, ako strhlo strechy zo štyroch domov, ktoré odhodilo z pozemku približne do 100 metrov a možno aj do väčšej diaľky, poškodilo elektrické aj telefónne káble, lámalo stromy, z ktorých mnohé vytrhlo zo zeme aj s koreňmi,“ povedal starosta Petkoviec Pavol Hybala, ktorý okamžite zvolal krízový štáb.

Podľa starostu bolo obrovským šťastím, že smršť si v ich obci, v ktorej žije 136 obyvateľov, nevyžiadala obete ani zranenia.

K nešťastiu chýbal len krok

Besnenie počasia najviac postihlo manželov Štefana a Annu Pavliškovcov, ktorým odnieslo strechu cez susedov dom do potoka. „Už sme s manželom dosť starí, ale nič podobného si nepamätáme. Prišli nám pomôcť synovia, vnúčik je tu na prázdninách, tak aj on robí,“ plakala Anna (77). „Veľa nechýbalo a už som tu nemusel byť. Keď sa začalo to besnenie, chcel som vyjsť na dvor, ale rýchlo som si to rozmyslel. Len čo som cúvol do chodby, začali padať zo strechy tehly. Jedna dopadla presne tam, kde som pred chvíľočkou stál,“ povedal jej manžel Štefan (77). Keď Pavliškovci videli tú spúšť, ktorá postihla ich dom, aj si poplakali. „Ďakujeme však Bohu za to, že sme živí a zdraví,“ dodali manželia.

Petkovčanom prišli okamžite na pomoc dve desiatky profesionálnych i dobrovoľných hasičovi. „Nahlásené boli poškodenia štyroch rodinných domov, ktorým zobralo strechu,“ informovali hasiči tesne po udalosti.

