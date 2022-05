Lukáč bol jedným zo šiestich osôb, ktoré skončili po akcii Chikara vo väzbe, z ktorej ho prepustili len vo štvrtok (19.5.). Dávid Lukáč bol obvinený zo založenia a podporovania zločineckej skupiny a z výroby a predaja drog. Spolu s ním bolo obvinených ďalších pätnásť osôb. Zuzana Strauzs Plačková a jej manžel René však už obvinení nie sú. Námestník generálneho prokurátora Jozef Kandera totiž použil paragraf 363 Trestného poriadku a trestné stíhanie dvojici zastavil.

Podľa uznesenia o obvinení mal Lukáč spolu s partiou, do ktorej patrila aj Plačková a jej manžel, už od roku 2012 až do ich zadržania, vykonávať na území Trnavského a Bratislavského kraja rozsiahlu drogovú činnosť. Podľa obvinenia mali predávať a distribuovať nielen pervitín, ale aj kokaín. Z Poľska dovážali tabletky s názvom Cirrus, z ktorých mali vyrábať pervitín. Mesačne takto dokázali vyrobiť až 22 kilogramov drogy, ktorú potom prostredníctvom dílerov predávali konzumentom. Od roku 2012 až do roku 2016 mohla takto organizovaná skupina vyrobiť a predať pervitín až za 7 680 000 eur!

Vo výrobe drog pokračovala skupina aj po roku 2016. Mesačne dokázali vyrobiť pervitín v neuveriteľnej hodnote 660 000 eur! Za dva a pol roka do decembra 2018, keď polícia zadržala osobu dopravujúcu prekurzor na výrobu drogy, táto skupina dokázala vyrobiť pervitín v hodnote 19 800 000 eur!

Z výpovedí obvinených vyplynulo, že tabletky Cirrus boli v Poľsku s určitými množstevnými obmedzeniami voľnopredajné, no u nás dostupné nie sú. Z 5,3 kilogramu tabletiek dokázali díleri vyrobiť 1 kilogram pervitínu. Podľa uznesenia o obvinení ľudí v skupine Lukáč poznal. Tvrdil, že si nezarábal predajom drog, ale vlastným biznisom, mal stavebnú firmu. Pri domovej prehliadke sa u neho drogy nenašli, iba neokolkované cigarety a zoznam dlžníkov z prevádzky s výhernými automatmi.

Dávida Lukáča z vyšetrovacej väzby ho prepustili len vo štvrtok (19.5.). Následne zmizol, a tak po ňom vyhlásili pátranie. O tri dni neskôr ho už našli dobrovoľníci zo Záchranného systému Slovenska, ktorých o pomoc požiadala rodina, bez známok života. K jeho minulosti patrí aj známosť so zavraždenou Andreou Vlčekovou. Je to už druhý mŕtvy v spomínanej kauze, obvinený Pavol Duchoň zomrel minulý rok vo väzbe na zlyhanie srdca.

