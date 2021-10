Cestovateľov, ktorí sa vybrali do sveta so psom, či na koni, sme už mali aj na Slovensku dosť. Michael (59) z Nemecka je však výnimkou. V rôznych mestách na Slovensku ho v týchto dňoch môžete stretnúť s netradičným kamarátom, verným oslíkom Vaillantom. Európou putujú už pol roka a cieľom ich výpravy je Irán. Dobrodruh si touto cestou plní svoj veľký cestovateľský sen!

„Pochádzame z južného Nemecka z oblasti Schwarzwald. V živote som sa veľa nacestoval, motocyklom i na bicykli, ale už to bolo na mňa príliš rýchle. Chcel som vyskúšať niečo pomalšie. Ak by som išiel peši sám, nemohol by som si zobrať so sebou všetky potrebné veci, preto som si vzal Vaillanta,“ začína rozprávanie sympatický Michael, ktorého sme zastihli v Nových Zámkoch.

Nemec dlhé roky túžil prejsť celý svet. Plánoval to niekoľko rokov, ale až nedávno sa rozhodol, že je správny čas na splnenie sna. Z Francúzska zaobstaral oslíka, vytrénoval a dal mu napríklad do poriadku aj kopýtka. Keď boli obaja pripravení, netradičná dvojica sa vydala na trojročnú púť do Ázie, konkrétne do Iránu.

Pôvodne chceli navštíviť Čínu, ale keďže denne prejdú iba dvanásť-pätnásť kilometrov, čo je asi polovica z pôvodného plánu cesty do Číny, finálnu destináciu napokon zmenili. Ako dlho v Iráne pobudnú, Michael zatiaľ nevie.

„Myšlienka vybrať sa na púť mi napadla asi pred siedmimi rokmi. Ďalšie roky som však potreboval, aby som všetko pripravil, naplánoval a mohol sa vydať na cestu. Zatiaľ sme prešili približne 2100 kilometrov. Presnú trasu našej cesty však povedať neviem, nikdy totiž poriadne neviem, kde presne som,“ smeje sa Michael, ktorý sa pohybuje podľa GPS v telefóne.

