Speváčka Zdenka Predná so svojím manželom, hudobníkom Oskarom Rózsom, ešte donedávna ponúkali svoj rozprávkový dom v Banskej Štiavnici na predaj za 649-tisíc eur. Dnes už však túto nehnuteľnosť na stránke realitnej kancelárie, ktorá mala dom v ponuke, nenájdeme. To, že bol inzerát zo stránky stiahnutý, potvrdila aj Veronika Tóthová z realitky: “Túto nehnuteľnosť už v ponuke nemáme.”

Na otázku, či sa im dom podarilo predať alebo si svoje rozhodnutie rozmysleli, speváčka odpovedať nechcela. "Nebudem sa k tomu vyjadrovať,” odbila nás bývalá superstaristka. Na katastrálnom portáli, kde sú verejne dostupné informácie o nehnuteľnostiach, však na liste vlastníctva stále figuruje meno hudobníka Oskara Rózsu, čo znamená, že sa im predaj ešte uskutočniť nepodarilo. Či si to celebritný pár rozmyslel alebo hľadajú kupca na vlastnú päsť, je zatiaľ nejasné.

Raj pre umelcov

Jeden z dôvodov predaja mal byť ich údajný plánovaný odchod zo Slovenska, čo nám Zdenka potvrdila ešte v máji tohto roka. “Sami uvidíme, ako sa to vyvrbí. Natrvalo to nebude, u nás sa menia plány zo dňa na deň. Keď sa nám podarí predať dom, uvidíme, čo bude ďalej. Máme záujemcov o kúpu, uvidíme, ako to dopadne, čo má vesmír pre nás pripravené. Určite chceme ísť niekam von,” povedala pred časom Predná.

“Sme cestovatelia, radi cestujeme, láka nás to preč, kým deti nie sú školopovinné, tak by sme si radi ešte pocestovali. Chceli by sme im ukázať svet. Určite to bude niekde pri mori, lebo milujeme more. Ešte nemáme nič konkrétne, sme v tomto veľmi nestáli. Pandémia nám narušila život a mňa to veľmi nezasiahlo, keďže som bola ešte na materskej. V každej situácii sa však dá nájsť niečo prospešné,” dodala speváčka.

Tento dom z 15. storočia, ktorý je zapísaný na zozname UNESCO, stojí na lukratívnom mieste na Ulici Dolná Ružová, je situovaný na vyhliadke mesta a ponúka výhľady na Starý zámok, Nový zámok, kostol Nanebovzatia Panny Márie a centrum. Nachádza sa na pozemku s veľkosťou 637 štvorcových metrov, je po komplexnej rekonštrukcii a v perfektne udržiavanom stave. V dome sa nachádza množstvo kvalitne zreštaurovaných historických detailov a remeselných spracovaní interiéru – renesančné klenby či pôvodný 300-ročný trámový strop. Už na prvý pohľad vidno, že ide o dom hudobníkov - v obývačke stojí čierne klavírne krídlo, v ďalších miestnostiach sú ďalšie hudobné nástroje a dokonca si tu manželia, ktorí majú dvoch synov, vytvorili vlastné štúdio.

