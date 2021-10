Michaela Kevelyová odišla v roku 2015 na Cyprus za vidinou zárobku peňazí, aby si mohla zabezpečiť svoj vtedajší sen, ktorým bola návšteva New Yorku. Pobudla tu tri týždne, avšak príjemný pobyt sa pre náhle zdravotné ťažkosti zmenil na najťažšie dni v živote. Opisuje, že všetko prebehlo veľmi rýchlo. Jedno ráno sa zobudila s bolesťou v krčnej chrbtici. Spočiatku si myslela, že sa len zle vyspala alebo ju v práci ofúkla klíma. Keďže sama nevedela rozlíšiť vtedajšie pocity, rozhodla sa ísť do nemocnice, kde jej dali injekcie na uvoľnenie svalov a dostala nejaké lieky.

„Domov som išla s tým, že do pravej ruky som nevedela nič chytiť, už bola taká uvoľnená. Myslela som si, že je to z liekov a injekcií, že to prejde. Prišla som domov, zaspala som a zobudila som sa s tým, že som si pravú polovicu tela vôbec necítila a nemohla som ňou hýbať,” začína svoje rozprávanie Michaela. Okamžite preto kontaktovala rodičov, že sa niečo deje a kamarát ju opäť zobral do nemocnice.

“Snažil sa mi podať prvú pomoc, dal mi cukor pod jazyk, cestou do nemocnice som už padala v aute, nevedela som kontrolovať svoje telo a kým sme tam prišli, odišlo mi dýchanie a ihneď ma museli intubovať. Malo to rýchly spád,” hovorí s tým, že v minulosti žiadne zdravotné problémy, ktoré by mohli nasvedčovať takýmto zmenám, nikdy nemala. V nemocnici na Cypre zostala približne dva týždne a keď lekári zhodnotili, že je schopná prevozu, vďaka jej poistke preplatili cestu špeciálom. Tak sa dostala do Bratislavy a potom do nemocnice v Nových Zámkoch.

