Prázdne ulice, zamknuté hotely, mreže na dverách reštaurácií. Poprad včera ráno pripomínal mŕtve mesto. Prázdne námestie si privlastnili holuby, ticho rušili len vyzváňajúce zvony. Občas sa zjavil nejaký človek idúci do kostola, unudených psíčkarov bolo počuť takmer na päťdesiat metrov.

„Ešte včera tu bolo plnšie. Nie hlava na hlave ako počas zimnej či letnej sezóny, ale predsa len viac ľudí. Dnes už skapal pes,“ kýval sa zrejme po dlhšej nočnej zábave Juraj (23). Ani on sa však nechcel zdržať dlhšie. „Utekám na vlak do Spišskej. Tam sú ‚karčmy‘ otvorené,“ pochvaľoval si.

Hotely, penzióny a reštaurácie vítali zákazníkov strohými oznamami. „Zatvorené!“, „Z technických príčin zatvorené!“, „Prevádzka je do odvolania zatvorená“. „Je to zlé,“ priznal jeden z prevádzkarov, ktorý sa nechcel odfotografovať ani prezradiť meno. „Týždeň vydržíme, ak to však bude trvať dlhšie, sme na dne. Cez leto sme sa trošku pozviechali, ale ďalšia pauza nás už asi definitívne zničí,“ prízvukoval.

Dve reštaurácie, jedna patriaca hotelu a druhá ázijská, vydávali jedlo aspoň cez okienko, veľký záujem Popradčanov sme však neregistrovali. „Toto nie je Bratislava, je sviatok, všetci jedia doma,“ vysvetlil jeden z okoloidúcich.

