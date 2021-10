Okresný súd v Banskej Bystrici odsúdil vodiča autobusu, ktorý pred tromi rokmi spôsobil na diaľnici dopravnú nehodu, na trojročný trest. Informovala o tom hovorkyňa Krajského súdu v Banskej Bystrici Nina Uhrovičová.

“Okresný súd Banská Bystrica dňa 21.10. 2021 uznal vinným obžalovaného A.M. z prečinu všeobecného ohrozenia a prečinu ublíženia na zdraví, za čo mu uložil trest odňatia slobody vo výmere 3 rokov nepodmienečne so zaradením do ústavu na výkon trestu s minimálnym stupňom stráženia,” uviedla Uhrovičová s tým, že zároveň mu uložil trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlá akéhokoľvek druhu v trvaní 6 rokov.

Rozhodnutie však zatiaľ nie je právoplatné, keďže obžalovaný zahlásil proti rozhodnutiu odvolanie, o ktorom bude rozhodovať Krajský súd v Banskej Bystrici.

V roku 2018 došlo k tragickej nehode na ceste R1 v smere z Banskej Bystrice do Zvolena pri obci Badín, pri ktorej zomreli dvaja ľudia a 12 z cestujúcich sa zranilo. Jednou z osôb, ktorá nehodu neprežila, bol aj známy spisovateľ a filmár Peter Krištúfek. Diaľkový autobus vtedy narazil do zadnej časti návesu poľského kamióna, ktorý stál pre poruchu na krajnici. K zrážke došlo, keď sa po odstránení poruchy začal kamión pohýnať. Vodičovi autobusu, ktorý jazdil 17 rokov bez jedinej nehody, sa stala osudnou nepozornosť.

Pre noviny. sk sa priznal ako ťažko sa mu vyrovnáva s nehodou: "Ja to ťažko znášam, išiel som po ceste a zachytil som ho krajom, ani si nepamätám tú nehodu, zachytil som ho krajom." Zároveň vyhlásil, že všetko ľutuje a ospravedlnil sa príbuzným obetí a na súde sa vyjadril, že si nehodu nevie vysvetliť. Od tragédie má nočné mory a je psychicky na dne. Obžaloba mu kládla za vinu všeobecné ohrozenie a ublíženie na zdraví.

