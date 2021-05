Domáci Žbinčania neskrývajú smútok nad tragickým skonom Moniky (†21).

Tri náhle úmrtia

"Ľutujeme jej mamu. Chudera, ako zvládne toľko nešťastia a smútku. Počas necelých dvoch mesiacov pochovala svojho druha a jeho mamu, ktorí zomreli na Covid - 19 a teraz prišla o dcéru. Modlíme sa, aby mala síl to prekonať," povedala pani Anna, ktorá o nebohej Monika hovorila len v tom najlepšom. "Bolo to milé dievča, veľmi šikovné a ochotné pomôcť. Neviem presne, čo sa tam stalo, ale sused hovoril, že vodič nezvládol riadenie a ona jedina z posádky zrážku neprežila. Škoda mladého života," nariekala staršia pani.

Zbierka na pohreb Moniky

Žena nám povedala, že chcú pomôcť nešťastnej matke a prispieť na pohreb dcéry. "Sami nemáme nazvyš, ale tragédia nás všetkých zomkla, musíme si pomáhať," povedala s plačom.

Zbierku pre rodinu organizujú na sociálnej sieti aj kamaráti dievčaťa. "Naše usmievavé slniečko už nie je medzi nami. Ostali len tie najkrajšie spomienky. Kto poznal Moniku, vie aký to bol skvelý človek, vždy najprv myslela na druhých a tak na seba. Posledný rok si toho veľa zlého prežila, ale vždy stala pevne na zemi. Je to obrovská strata ale už sa to nedá zmeniť. Chcela by som poprosiť všetkých, ktorí Moniku poznali, mali radi alebo len chcú prispieť, aby pomohli finančne Monikinej mamke, aby to mala o trošičku ľahšie," napísala na sociálnej sieti Sima.

Desivá zrážka

Polícia potvrdila tragickú udalosť, ku ktorej došlo v nedeľu 16. mája o 19,30 hod. medzi obcami Košické Oľšany a Ďurďošík v okrese Košice - okolie.

Podľa predbežných lekárskych správ sa vo vozidle zn. VW Golf vodič a jeho spolujazdec zranili ťažko, ďalší spolujazdec utrpel ľahké zranenia. V Renaulte vodič a jeho spolujazdkyňa utrpeli ťažké zranenia. Polícia začala trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia a ublíženia na zdraví.

Príčinu nehody a mieru zavinenia účastníkov zisťuje vyšetrovateľ, aj za účasti znalca.

