Igor Matovič informoval vtedy o aktuálnej epidemiologickej situácii, o uvoľnení opatrení, ale neobišiel ani svoju "obľúbenú" tému vakcínu Sputnik V a popritom nezabudol ani na sebaľútosť a kritiku svojich neprajníkov.

Premiér a "generál" len v polohe štatistov

K týmto bodom rečnil len Matovič, nový premiér a minister sa k slovu takmer nedostali. Na konci tlačovky neodznelo, kto poveril Matoviča touto úlohou, ani to, dokedy bude mať minister financií kompetenciu informovať verejnosť o aktuálnej epidemiologickej situácii. Heger len sucho poznamenal: „Uvidíme!" Matovič, ako býva ostatné dni zvykom, na konci zdupkal, aby sa vyhol otázkam novinárov.

Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský, minister financií Igor Matovič a premiér Eduard Heger (zľava) počas tlačovej konferencii v utorok 13. apríla 2021. Zdroj: Martin Baumann

Strach zo straníckeho šéfa?

Odborníci dvíhajú varovný prst. Právnik Peter Vačok má na neobvyklú situáciu jasný názor. "Za každý rezort zodpovedá jeho štatutár, teda minister, preto ak je to raz tlačovka ministerstva zdravotníctva, na ktorej sa dokonca zúčastnil aj premiér, nevidím dôvod, pre ktorý by sa mal k ich záležitostiam vyjadrovať minister financií. Čo on s tým má? Jednoducho, neprináleží mu hovoriť o portfóliu svojho rezortného kolegu. Chcel by som vidieť reakciu Igora Matoviča, keby bolo opačné garde a minister Lengvarský by vystúpil na jeho tlačovke. Príde mi to, akoby bol Igor Matovič hovorcom všetkých o všetkom," netají nespokojnosť renomovaný právnik.

"Správne by bolo, aby sa voči vmiešavaniu sa Matoviča do iných rezortov i kompetencií premiéra ohradil aj Eduard Heger, ale nepredpokladám, že to urobí, keďže Matovič je jeho stranícky šéf a on sa ho bojí. V danej situácii, ak sa Matovič nespamätá, k zmene môže prísť , ak sa rozpadne vláda vďaka niektorému z koaličných partnerov, ktorý už bude mať tohto cirkusu plné zuby. Ak nie, zariadia to voliči v predčasných voľbách alebo v tých následujúcich, kedy im spočítajú všetky ich lapsusy," konštatuje Peter Vačok.

Igor Matovič na otázky médií neodpovedá, komunikuje len cez sociálnu sieť. Zdroj: Facebook I.M.

Dobrovoľne pomoc nevyhľadajú

V prípade Igora Matoviča spozorneli aj odborníci na duševné zdravie. Uznávaný lekár, ktorého sme oslovili, však pre citlivosť prípadu a princípy profesie chce zostať v anonymite. "Najmä u politikov je to najháklivejšie práve preto, že títo ľudia riadia krajinu. Určité zvláštnosti v správaní niektorých postrehnú aj laici, nie je potrebné ani psychiatrické vzdelanie. Prípadne si stačí naštudovať niečo z toho, ako sa prejavujú zvláštnosti alebo až poruchy osobnosti. Napríklad opakovanie slov, viet a postojov alebo stavanie sa do takej role, že je to neprimerané," hovorí lekár. "V prípade Igora Matoviča by sa však odborníci asi veľmi ťažko zjednotili v množstve možných diagnóz. Najhoršie na tom je, že tieto typy odbornú pomoc dobrovoľne určite nevyhľadajú," uzavrel uznávaný psychiater.

Vyjadrite svoj názor v komentároch i ankete pod článkom!

Anketa Pozdáva sa vám, že Igor Matovič stále vystupuje ako premiér, prípadne sa vyjadruje k záležitostiach ostatných ministerstiev? áno 16% nie 83% neviem posúdiť 0% je mi to jedno 1% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Mohlo by vás zaujímať: