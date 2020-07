Premiér Igor Matovič bol už minulosti aktívny na sociálnych sieťach. Od čias, keď zasadol do premiérskeho kresla je to však oveľa intenzívnejšie. Témy, ktorým sa venuje, sú tzv. na pulze dňa. V ostatných statusoch je to najmä o opísanej diplomovke, vyjadrenia k osobe Pellegriniho či cesta do Bruselu.

Obdivovatelia Matoviča sú nadšení, že vedia o každom jeho kroku, ktorý popíše typickým matovičovským spôsobom. Oponentom sa však jeho rétorika nepozdáva.

Bezstarostný

Vyčítajú premiérovi, že hovorí, ako keby bol s partiou kamarátov niekde na pive. Matovič si z toho ťažkú hlavu nerobí a podľa známeho hitu maestra Gotta "Zůstanu svůj, ..." robí a hovorí, čo chce a ako chce!

Viac formálnosti

Oslovili sme renomovanú slovenskú psychiatričku Danicu Caisovú, ako hodnotí spôsob komunikácie premiéra. "Čo sa týka jamôčok Petra Pellegriniho, až to vyzerá, ako keby mu ich niekto závidel," hovorí s úsmevom Caisová. "Mne však prekáža skôr tá veľmi ľudová forma rétoriky. Očakávame od ľudí v určitom postavení, nemyslím tým len premiéra, ale aj vysokoškolského profesora, lekára, sudcu či prokurátora, že ich vyjadrovanie bude formálnejšie, nie familiárne,"myslí si odborníčka.

Vzor pre spoločnosť

Zdôrazňuje, že rétorika premiéra taká nie je. Je podľa jej slov veľmi neformálna. "Z toho vyplýva, čo tým chceme dosiahnuť? Osloviť čo najširší okruh ľudí? Zapáčiť sa? Byť vtipný? Demonštrovať svoju ľudovosť? Odpoveď na tieto otázky môže dať len ten, koho sa to týka," poznamenáva doktorka Caisová. Vyjadrenia Matoviča k opísanej diplomovke vníma psychiatrička ako brilantnú obhajobu neobhajiteľného. Zdá sa jej to, ako keď vrah povie, zabil som, a čo teraz.

Pohotová reakcia bez dôsledkov

"Ako keby absentoval pocit viny, zodpovednosti. Ten je len po hranicu, že to priznám a tým je to ospravedlnené, vysvetlené a malo by to byť aj zabudnuté. Je to zvláštné, ale rozhodne je to jedno veľmi pohotové, z môjho pohľadu, ako sa zvyknú ľudia v takýchto prípadoch správať, sa nikto z jeho predchodcov, ktorí boli odhalení pri plagiátorstve alebo pri iných amorálnych a neetických skutkoch, takýmto spôsobom neobhajoval. Do akej miery tieto jeho postoje a príklad ovplyvnia spoločnosť, ktorá má svoje (ne)písané etické normy, je ťažké povedať, keďže postoj, správanie sú, aké sú, ale dôsledky nie sú žiadne," konštatuje Danica Caisová.

Dopadne ako Mečiar?!

V komentároch k vyjadreniam Igora Matoviča sa nedávno objavila výzva jedného z pisateľov, aby Igor Matovič, ak nie je zdravotne v poriadku, odstúpil z postu premiéra. Nech nečaká na výzvu psychiatrov, ako to bolo v roku 1998 v prípade vtedajšieho predsedu vlády Vladimíra Mečiara. Danica Caisová si na ten prípad pamätá. "Mnohí moji kolegovia ten list podpísali, ja nie. Zastávam názor, že odborník na duševné zdravie z etických dôvodov nemôže robiť diagnostiku cez televíznu obrazovku," uzavrela svoje vyjadrenie Caisová.

Výzva psychiatrov

V máji 1998 účastníci III. slovenského psychiatrického zjazdu otvoreným listom vyzvali premiéra Vladimíra Mečiara, aby sa v osobnom i vo všeobecnom záujme stiahol z politiky. "Obavy zo zániku demokracie u nás nám viac nedovolia mlčať. A nedovolí nám to ani naše svedomie, pretože ako odborníci na duševné zdravie už dlho s obavami sledujeme, ako narábate s mocou," píše sa v liste, ktorý podpísali Jozef Hašto, Anton Heretik, Vladimír Novotný. Vtedajší podpredseda Psychiatrickej spoločnosti Slovenskej lekárskej spoločnosti Anton Heretik potvrdil, že za zverejnenie listu sa vyjadrilo 90 percent z viac ako 270 delegátov zjazdu. Zastávali názor, že Mečiar svojím spôsobom politiky vytváral takú spoločenskú a politickú atmosféru, ktorá rozdeľovala ľudí. "Odstúpením z politiky by ste sa zbavili aj starosti, ako si poradiť so skupinou obyvateľstva, ktorá je zvyknutá triezvo triediť a vyhodnocovať informácie a eticky sa rozhodovať," bolo stanovisko účastníkov psychiatrického zjazdu.

