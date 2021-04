Uznávaný lekár napísal, že nemožno dlhodobo tolerovať útoky politikov na odborníkov, ktorí zodpovedne a objektívne vykonávajú svoju prácu.

"Bývalý a de facto pokračujúci premiér ich priam chorobne a s vášňou nazýva idiotmi. Posledné čo ako krajina, ktorú niekto ukradol potrebujeme, aby nás bez nášho súhlasu niekto iný následne predal na trhu s bielym mäsom. Jedna vec je hra na šaša vo vlastnej obývačke a druhá vec urobiť z celej krajiny cirkusové šapitó," nešetrí kritkou na adresu Matoviča.

Následne Kulkovský koštatuje. "V Štátnom ústave pre kontrolu liečiv a v Biomedicínskom centre SAV pracujú odborníci, ktorým by sme mali byť vďační za to, že sú ochotní pracovať v sparťanských podmienkach a nie ich opakovane urážať. Nie je v poriadku, ak si svojich odborníkov nevážime, nepodporujeme ich a naopak, akýmkoľvek mocnostiam sme schopní strčiť sa tak hlboko do ich útrob, až v nich zmiznú nohy aj s teniskami. Ak si nebudeme vážiť seba, nemôžeme úctu očakávať od iných," uzatvára Milan Kulkovský, kritickú pripomienku k statusu Matoviča.

