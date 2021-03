"Monarcha" hovorí, že cirkus, aký teraz panuje u nás, nevidelo nielenže Slovensko, ale ani svet.

Motiváciou je výplata?!

"Totálne ma dorazilo, že naši rómski poslanci, ktorých doteraz nebolo vidieť ani počuť, sa naraz začali ozývať? Čakal som, že prinesú nejaké riešenia, návrhy. Mýlil som sa. Počúval som len ničnehovoriace reči o tom, že stoja za premiérom a dôverujú mu! Na druhej strane, rozumiem ich rétorike. Boja sa, že ak padne vláda, kam sa podejú, keďže všetci sa dostali do parlamentu za stranu - nestranu Igora Matoviča. Ja vidím ich pôsobenie len tak, že ich jedinou starosťou je skontrolovať, či im každý mesiac cinkla výplata na účet," rozohní sa nahnevaný Botoš.

Róbert Botoš nešetril Igora Matoviča. Zdroj: instg. R.B.

Hrdý Róm

Zdôrazňuje, že nehovorí z neho závisť, keďže on je prajný človek. "Nikdy som nikomu nič nezávidel, lebo tak som bol vychovaný. Moji rodičia ma viedli aj k tomu, ako si mám zarobiť peniaze a gazdovať s nimi. Musím povedať, že financie u mňa nie sú na prvom mieste, ako je to u niekoho. Iste, sú dôležité, ale nepovýšil som ich nad všetko ostatné," hovorí kráľ, ktorý nikdy netajil, že vždy bol hrdým Rómom. "Ctím si kresťanské hodnoty, mám Boha v srdci a kľudne dám 100 - tisíc eur odmenu tomu, kto mi privedie človeka, ktorému som ublížil alebo ho okradol. Pre mňa sú Rómovia vzácni. Svoj národ som nikdy nezradil, ani nezapredal. Moje bohatstvo nepochádza z prižívovania sa na rómskych projektoch a chudobe trpiacich Rómov," vylial si srdce Róbert I.

Na hlasy rómskych voličov zabudnite!

Mrzí ho, že rómski poslanci vstupom do parlamentu zabudli na to, kde sú ich korene. Priamo im adresoval veľmi tvrdé slová: "Na to, že ste v parlamente až štyria - Ján Herák, Peter Pollák ml., Jarmila Vaňová a Vojtech Tóth, nedokázali ste tam nič a nikomu ste reálne nepomohli. Ako som už spomenul, vaše poslancovanie je len o výplate, a podľa toho sa aj správate. Nie ako ľuďmi volení zástupcovia, ale ako obyčajní zbabelci. Zabudli ste kto ste, a odkiaľ pochádzate? Preto apelujem na Rómov, aby vás už nikdy nevolili, lebo ste národ len využili. Naši ľudia trpia chudobou a nepravom. Hanbite sa, lebo ja sa za vás všetkých hanbím. A to k tomu nechcem ešte spomenúť splnomocnenkyňu pre rómske komunity, štátnu tajomníčku a mnoho ďalších Rómov v platených funkciách. Čas pravdy a odplaty však príde!" nekladie si servítku pred ústa.

V parlamente sú štyria rómski poslanci, všetci nosia tričko hnutia Igora Matoviča OĽANO. Na zábere Matovič s Pollákom ml. Zdroj: archív P.P.

Právo na názor

Požiadali sme o stanovisko všetkých štyroch spomenutých poslancov. Do uzávierky zareagoval iba Peter Pollák ml. "Každý má nárok na svoj názor. Tento adresný na mňa a mojich kolegov si dovolím negovať. Všetky schválené zákony či novely si môže dotyčný pán nájsť na stránke NRSR. Stačí si to len pozrieť a rozšíriť obzory. Myslím si, že ich je tam dostatok, ktoré sú prospešné pre všetky skupiny obyvateľstva. Verím, že keď si to pozrie, už takéto názory šíriť nebude, keďže ide o klamlivé vyhlásenie z jeho strany."

Nesplnené predvolebné sľuby

Botoš pred časom uviedol, že vláda vôbec nehovorí o chudobe, ktorá postihla mnohé rodiny, keďže živitelia prišli o prácu a tým aj o príjem. "Z predvolebných sľubov nezostalo nič, aj preto som presvedčený o tom, že s podporou Rómov nech už tí, čo sú teraz pri moci, nepočítajú!". Dodáva, že sa mu ozývajú vajdovia, akí sú ľudia v osadách zúfalí a psychicky na dne z nelichotivého života, ktorý tam panuje.

