Pandémia koronavírusu bola najväčšou udalosťou, korú väčšina z nás zažije za celý život. Uviedol to zakladateľ Microsoftu a filantrop Bill Gates v rozhovore cez Skype pre Financial Times. Napriek tomu Gates trvá na tom, že ľudstvo by sa z tejto pandémie malo poučiť, pretože stále „nie sme pripravení na ďalšiu pandémiu,“ myslí si jeden z najbohatších mužov sveta.

Nie je to pritom po prvýkrát, čo sme z úst Billa Gatesa počuli katastrofickú predpoveď.

Hoci je súčasná pandémia zlá, budúca môže byť podľa Gatesa 10-krát horšia. Bojí sa, že podobná pandémia, ako je tá, s ktorou bojujeme dnes, sa vďaka rozsiahlemu turizmu môže opakovať každých 20 rokov. „Smutnou realitou zostáva, že COVID-19 nemusí byť poslednou pandémiou. Nevieme, kedy udrie ďalšia, ani to, či to bude chrípka, koronavírus alebo nejaké nové ochorenie, ktoré sme nikdy predtým nevideli.“

Filantrop však priznáva, že ak by k súčasnej pandémii došlo pred 5 rokmi, nemali by sme vakcínu v tak krátkom čase. Skúsenosti z pandémie koronavírusu môžu svetu poskytnúť poznatky, ktoré sme doposiaľ nemali a do budúcnosti tak môžu štáty vypracovať účinné krízové plány. „Budúce vlády by mohli disponovať pohotovostným diagnostickým systémom, obsiahlymi antivírusovými databázami a systémami včasného varovania pred krízovou situáciou.“

Anketa Myslíte si, že po pandémii koronavírusu prídu aj ďalšie? Áno 87% Nie 13% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Bill Gates sa tiež bojí, že pandémia môže v budúcnosti rozpútať nový jav „nerovnosť imunity“, kde budú mať prístup k vakcíne proti koronavírusu iba najbohatší ľudia. „Bohaté národy už mesiace nakupovali dávky vakcín, aby začali očkovať svojich ľudí v okamihu, keď budú tieto vakcíny schválené. Ale za súčasného stavu budú krajiny s nízkym a stredným príjmom schopné v priebehu budúceho roka podať vakcínu iba asi jednému z piatich ľudí, ktorí tam žijú.“

Gates upozorňuje, že jediným riešením, ako pandémiu zvládnuť, je zaočkovať každého. Pokiaľ sa tak nestane, stále sa budú vyskytovať nové ohniská nákazy a rozširovať sa. Všetko závisí na tom, či sa svet v boji proti pandémii spojí.

