Za 250 miliónov českých korún kúpil pred dvomi rokmi dnes už zosnulý najbohatší Čech Petr Kellner (†56) svojej dcére Anne (24) špičkového parkurového koňa Catch Me If You Can. Mladá žena je totiž úspešná jazdkyňa, pretekala aj na Slovensku, v Šamoríne.

Má pre ňu nevyčísliteľnú hodnotu! Kobyla Catch Me If You Can, ktorú Anna dostala od otca do daru, sa pri jej cene 11 miliónov dolárov zaradila medzi najdrahšie kone sveta. Po otcovej smrti sa pre ňu určite stala aj rodinným pokladom.

Kobyla, ktorú vlastní táto mladá Češka, je druhým najdrahším parkúrovým koňom koňom v histórii a celkovo ôsmym na svete. Stála o ňu aj dcéra Biila Gatesa. Jej nemecký majiteľ ju odmietol predať za neuveriteľných za 8-miliónov dolárov. Zlomil ho až český miliardár Kellner, ktorý ponúkol o tri milióny viac.

Boháčova dcéra si robila nádeje, že sa s kobylou zúčastní na olympijských hrách. Tie mali byť vlani, no pre pandémiu ich zrušili. Anna je totiž úspešnou jazdkyňou tímu Czech Equestrian Team, ktorý tvorí s najlepším českým parkurovým jazdcom ostatných rokov Alešom Opatrným. Stala sa aj dvojnásobnou juniorskou majsterkou Českej republiky a dvojnásobnou českou národnou šampiónkou v kategórii mladých jazdcov. V stajni má ešte valacha Silverston G, ktorého jej otec kúpil od toho istého úspešného nemeckého podnikateľa.

Kúpa kobyly pred dvomi rokmi spôsobila rozruch vo svetových médiách, ktoré poukazovali na to, ako veľmi v jazdectvo záleží na peniazoch. Na koni Catch Me If You Can totiž dovtedy jazdila nemecká hviezda a bronzová medailistka z majstrovstiev sveta Laura Klaphakeová. Kellnerová po nej získala už druhého koňa a Laura niesla ich predaj údajne veľmi ťažko...

Kellnerova finančná skupina PPF jazdectvo v Česku výdatne podporovala. Jeho dcéra nastúpila ako súťažiaca na Grand Prix v roku 2017 v Šamoríne, kde štartovala ako jediná Češka, ktorá súťaž dokončila s jednou chybou. Do postupu v rozoskakovaní jej zabránili štyri trestné body, ktoré v náročnej skúške na prekážkach vyšokých 160 cm inkasovala v sedle Calcourta Falklund.

Talentovaná športovkyňa si napriek zlatej klietke nežije ako v bavlnke a nemá všetko, na čo si ukáže. Každé ráno musí vstávať už o pol šiestej. "Musím vyjazďovať koňa. Ten sa totiž potrebuje ponaťahovať," opisovala pred dvomi rokmi portálu blesk.cz. Zdôraznila, že si uvedomuje, že má bohatých rodičov a nemusí riešiť existenčné problémy: "Všetko to však beriem s pokorou."

V tom čase ani v najhoršom sne netušila, že o dva roky príde o milovaného otca, ktorý tragicky zahynul v sobotu po náraze vrtuľníka do ľadovca na Aljaške. Zostala po ňom manželka a okrem Anny ešte ďalší traja potomkovia.