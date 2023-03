Anglická pečená kačka podľa Seana Conneryho

Sean Connery, prvý James Bond, miloval najmä steaky. Ale kačku pripravenú na britský spôsob by neodmietol! Zdroj: Shutterstock

90 min.

stredná náročnosť

4 porcie

Skúste kačacie stehná so zeleninou. Zdroj: archív

Suroviny: 1 kg kačacích stehien, 250 g červenej cibule, 250 g mrkvy, 250 g zeleru, 150 g petržlenu, 250 g zemiakov, 50 g morskej soli, 50 ml olivového oleja, 2 vetvičky tymianu, 1 hlavička cesnaku, 1 lyžička rasce.

Postup: Kačacie stehná osolíme, posypeme rascou, dáme do pekáča a pečieme. Mrkvu, zeler, petržlen a cibuľu očistíme a nakrájame na rovnomerné kúsky. Keď sú stehná upečená asi do polovice, vložíme do pekáča pod stehná nakrájanú zeleninu, pridáme na štvrtky nakrájané zemiaky, rozpolený cesnak a bylinky. Všetko vložíme späť do rúry a spoločne dopečieme do mäkka. Zelenina krásne zozlatne, obalí sa vo výpeku a získa úžasnú chuť.

Kačacie stehná podávame s opečenou zeleninu a so zemiakmi. Zeleninu môžeme pre lepšiu chuť ešte pokvapkať olivovým olejom a pár kvapkami citrónovej šťavy.

