Sezamové kura varí spevák Václav Noid Bárta

Václav Noid Bárta je ženatý a otec detí, takže varenie sa mu môže občas hodiť. Zdroj: blesk.cz/CNC

155 min

nízka náročnosť

4 porcie

Sézamové kura vám určite bude chutiť. Zdroj: archív

Suroviny: 4 kuracie stehná, 6 polievkových lyžíc sójovej omáčky, 2 čajové lyžičky tmavého sezamového oleja, 4 polievkové lyžice hladkej múky, 4 polievkové lyžice solamylu, 4 polievkové lyžice vody, 2 čajové lyžičky prášku do pečiva, olej.

Suroviny na omáčku: 2 polievkové lyžice tmavého sezamového oleja, 1 čajová lyžička sekaného zázvoru, 1 čajová lyžička sekaného cesnaku, 1 čajová lyžička čili pasty, 2 hrnčeky kuracieho vývaru, 2 polievkové lyžice ryžového octu (alebo bieleho vínneho octu), ½ hrnčeka kryštálového cukru, 2 polievkové lyžice sójovej omáčky.

Postup: Do misky nasypeme múku, solamyl a prášok do pečiva. Premiešame. Pridáme vodu, sójovú omáčku, sezamový olej a rozmiešame na jemné cestíčko. Kuracie stehná bez kostí nakrájame na malé kocky (asi 2 x 2cm), ktoré obalíme v solamyle. Obalené mäso zmiešame s cestíčkom a necháme dve hodiny postáť. V panvici (ideálna je wok panvica) rozpálime olej na strednú teplotu a kuracie kúsky v ňom rovnomerne osmažíme. Kura by malo v oleji plávať. Osmažené kúsky dáme odkvapkať na servítke. Do rozpálenej panvice nalejeme sezamový olej, pridáme nasekaný cesnak a zázvor a ľahko speníme. Pridáme čili pastu, sójovú omáčku, cukor, kurací vývar, ryžový ocot. Nakoniec zahustíme škrobom (solamylom) rozmiešaným vo vode. Výsledná konzistencia by nemala byť príliš hustá. Omáčku prehrejeme spolu s osmaženými kúskami kuraťa.

