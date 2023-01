Hruškový koláč s maslovou polevou

Vláčny hruškový koláč s maslovou polevou. Zdroj: archív

50 min

stredná náročnosť

8 porcií

Suroviny:

150 g polohrubej múky, 100 g práškového cukru, 2 vajcia, 3 lyžice oleja, 2 lyžice kypriaceho prášku, 50-70 ml mlieka, 4-5 hrušiek, 1 balíček škoricového cukru,1 balíček vanilkového cukru.

80 g masla, 1 vajce, 3 lyžice práškového cukru, 1 balíček vanilkového cukru.

Postup: Celé vajcia vyšľaháme s práškovým cukrom. Pridáme olej, polohrubú múku s kypriacim práškom, prilejeme mlieko a zľahka premiešame. Očistené hrušky pokrájame na väčšie kúsky, dáme ich do misky, posypeme škoricovým a vanilkovým cukrom a dobre premiešame. Menšiu keramickú zapekaciu misu vymastíme, vysypeme múkou a rozotrieme do nej polovicu cesta. Na cesto uložíme ochutené hrušky, na ktoré rozotrieme zvyšnú časť cesta. Dáme do vyhriatej rúry a pri teplote 180 stupňov Celzia pečieme 25 až 35 minút. Medzitým v hrnci na miernom ohni rozpustíme maslo. Odstavíme, pridáme práškový cukor, vanilkový cukor, vajce a spolu vymiešame. Predpečený koláč vyberieme z rúry a na jeho povrch rozotrieme maslovú polevu. Vložíme späť do rúry a pečieme asi 20 minút. Hotový koláč necháme dobre vychladnúť, pokrájame a posypeme práškovým cukrom.

Dobre upečená krkovička je super! Recept na ďalšej strane!