Ste po sviatkoch prejedení a pribrali ste nejaké to kilo? Tak to skúste so zdravou stravou! Máme pre vás pár fit receptov. Suroviny kúpite za diskontné ceny v Lidli.

Francúzske zemiaky

Francúzske zemiaky si môžete urobiť aj v zdravšej verzii. Zdroj: https://www.instagram.com/p/CcxwSUvMMg9/

čas prípravy 80 min

stredná náročnosť

4 porcie

Suroviny: 5 ks väčších zemiakov, 1 ks morčacích/kuracích pŕs, 150 g ovčieho syra, olej, na zálievku: 1 kyslá smotana, soľ, čierne korenie, bazalka, olivový olej, cesnak.

Postup:

Zemiaky očistíme, umyjeme a nakrájame na tenké kolieska. Umyjeme mäso, ktoré môžeme na noc namočiť do mlieka s korením a so soľou, bude tak mäkšie a šťavnatejšie. Olejom vymažeme zapekaciu misu. Medzitým si pripravíme zálievku z kyslej smotany, trošky olivového oleja, nasekanej čerstvej bazalky, 3 strúčikov cesnaku, štipky korenia a soli. Postupne do zapekacej misy ukladáme vrstvu zemiakov, na to na tenké plátky nakrájané mäso. Prelejeme zálievkou. Na preliate mäso opäť ukladáme zemiaky, na ne syr a opäť zemiaky. Znova zalejeme. Napokon zapekaciu misu zakryjeme a pečieme pri 185 stupňoch približne hodinu, kým nie sú zemiaky a mäso mäkké.

