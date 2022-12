Cestoviny s kuracím mäsom

Cestoviny s kuracím mäsom sú jednoduché jedlo, ktoré vám bude chutiť. Zdroj: PATRIK GUBIS

čas prípravy 35 minút

nízka náročnosť

4 porcie

Suroviny: 400 g kuracích pŕs, 4 strúčiky cesnaku, 2 lahôdkové cibuľky, 100 g sušených paradajok, olivový olej, soľ, mleté čierne korenie, 500 g cestovín z červenej šošovice, 50 g masla, 100 g mrazeného hrášku, čerstvá petržlenová vňať, 50 g syra Grana Padano.

Postup: Kuracie prsia nakrájame na malé kúsky, cesnak nadrobno a lahôdkovú cibuľku so sušenými paradajkami na menšie kúsky. V rozohriatej wok panvici s olejom restujeme mäso. Ochutíme soľou a čiernym korením.

Do vriacej osolenej vody dáme variť cestoviny.

Keď je mäso zatiahnuté, do panvice pridáme cesnak, cibuľu a sušené paradajky. Za občasného miešania restujeme do zlatista. Potom postupne pridávame maslo, rozmrazený hrášok a nasekanú petržlenovú vňať. Stiahneme z plameňa a pridáme uvarené cestoviny. Podávame posypané hoblinami syra.

