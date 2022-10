Tentoraz sme na víkendové varenie nachystali dobroty z americkej kuchyne. A predstavte si, zďaleka to nie je iba klasický hamburger! Naše recepty určite vyskúšate aj vy.

Chrumkavý chlieb s roztápajúcim sa syrom

Zapečený chrumkavý chlieb so syrom pripravíte rýchlo a je chutný. Zdroj: internet

Suroviny: 4 plátky staršieho chleba, 4 PL zmäknutého masla, 100 g tvrdého syra

Postup: Starší chlieb potrieme maslom z oboch strán a na miernom ohni v panvici ho opečieme z oboch strán do zlato-hneda. Vždy jeden plát položíme na papier na pečenie, obložíme plátakmi syra alebo postrúhaným syrom, naň položíme druhý opečený plát a zabalíme do papiera. Zabalené chleby položíme na plech a vložíme do rúry vyhriatej na 180°C na zhruba 10 minút. Potom ich rozbalíme, prerežeme na polovicu (efekt roztekajúceho sa syra) a podávame.

čas prípravy 20 minút

nízka náročnosť

4 porcie

Recept na citrónové kura na ďalšej strane