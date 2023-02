Strach, utrpenie a zúfalstvo na každom kroku! Aj toto sú veci, s ktorými sa stretli slovenskí záchranári počas pobytu v Turecku. Od ich návratu na Slovensko presiahol počet obetí ničivého zemetrasenia 40–tisícovú hranicu a šanca, že nájdu pod troskami ešte niekoho živého, sa zmenšuje každým dňom. Našim záchranárom sa podarilo počas pátracích akcií zachrániť dvanásť ľudí. Ako to tam vyzeralo, prezradil šéf záchranárov Igor Žiak.

Ako ste sa dozvedeli o zemetrasení?

Prvé informácie o zemetrasení som zachytil niekedy o deviatej ráno. Počas porady Horskej záchrannej služby sme dostali niekoľko správ v rámci integrovaného záchranného systému zo sekcie krízového riadenia aj od Hasičského a záchranného zboru, že Turecko oficiálne požiadalo štáty Európskej únie o pomoc.

Do Turecka odletelo desať hasičov a päť horských služobníkov. Nemali ste strach?

Nepociťovali sme strach, skôr očakávania. To, že je akcia schválená a že bude ostrá, sme sa dozvedeli až vtedy, keď sme sa presúvali do Bratislavy. Vedeli sme, že ísť musíme, no hlavne sme tam ísť chceli.

Čo vám napadlo ako prvé, keď ste prišli na miesto?

Že som v pekle. Pochopil som, že peklo na Zemi existuje. Nikto z nás, ktorí sme tam leteli, sme si nevedeli predstaviť rozsah poškodenia mesta a mieru utrpenia domácich. Každá budova je poškodená, ak nie úplne zrútená, a ani jedna už nebude obývateľná.

Nebáli ste sa, že sa niečo pod vami zrúti?

- Báli. Našťastie sme mali psovodov, ktorí pred budovou vypustili psy a tie začali prehľadávať sutiny. V lokalitách, kde to bolo naozaj nebezpečné, museli spraviť hasiči expertízu a posúdiť, či tam ísť môžeme alebo nie. Keď povedali, že nie, nedalo sa nič robiť, museli sme odísť, pretože hrozilo, že sa budova zrúti.

Nenútili vás domáci, aby ste sa tam predsa len išli pozrieť?

- Toto sa stávalo na minútovej báze. Sedeli pred každou budovou. Do jednej nás ťahali aj niekoľko dní za sebou. Snažili sa nás presvedčiť, tvrdili, že napríklad včera v nej počuli hlasy. Nemohli sme si to dovoliť ignorovať napriek tomu, že budovu sme už prehľadali. Išli sme do toho s tým, čo ak náhodou…

