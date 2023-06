Mária Bartalos svoj život aj názory otočila po pridaní sa do Milosti o 180 stupňov a ľudí začala na internete pravidelne oblažovať rečami o Bohu a názormi na život, ktoré hlása spomenutá sekta. Nie je však jedinou známou osobou, ktorá chodí do Milosti.

V minulosti sme už písali o tom, že do sekty mala pacientov posielať aj psychiatrička, či o hrozivom znásilnení mladého dievčaťa jedným z ich členov. Osobne sme spoločenstvo viackrát navštívili a na vlastné oči sme mali šancu sa presvedčiť o bizarnostiach, ktoré sa tam dejú.

Do Milosti patrí napríklad aj speváčka Vierka Berkyová a najnovšie vraj aj víťazka ankety Social Awards Slovakia (SOWA) v kategórií šport a zdravie - fitnesska Andy Štěchová. „Pravidelne robí rozhovory pre reláciu 20 minútovka (v ktorej sú častými hosťami aj manželia Bartalosovci) a na svojich sociálnych sieťach pozýva na kresťanský festival One Way Fest, kde v sobotu bude. Na YouTube prezradila, že je tu vlastne zázrakom, lebo jej mama mala od lekárov potvrdené, že nemôže mať deti pre nepriechodné vaječníky,” píše sa v maily na adresu Štěchovej, ktorý nám prišiel do redakcie.

Na celú situáciu sa rozhodla zareagovať aj influencerka a bývalá členka Milosti - Denisa Tomíková (28). S tou sme pred pár dňami priniesli obsiahly rozhovor o desivých skúsenostiach, ktoré sa jej za päť rokov v sekte prihodili.

"Človek ak si raz vybuduje komunitu na tom, že som herečka (Bartalos), zabávačka (Lady Zika), alebo sa zaoberám zdravým životným štýlom a cvičením (Andy), tak podľa mňa nie je okej tlačiť fanúšikom vieru," konštatuje Denisa. "Ak si niekto urobí profil založený na viere - okej, ľudia ho sledujú preto. Ale nie je v poriadku manipulovať ľudí na vieru a navyše, fakt mladých sledujúcich." Podľa nej budú v sektách sociálne siete využívať čím ďalej, tým viac. "Je to taká tienistá stránka. A hlavne tá baba vyhrala SOWA, kde sa prezentujú, ako vyberajú dobré profily," dodáva.

Existuje teda reálna pravdepodobnosť, že členovia Milosti či iných kontroverzných skupín, ktoré nesú známky sekty, vyslovene cielia na influencerov. Ak by to tak bolo, môže to byť dosť nebezpečné, keďže sa na internete pohybuje aj množstvo mladých ľudí a detí, ktoré nemajú šancu takúto manipuláciu rozoznať.