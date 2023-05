Kontroverzné vyjadrenia herečky Márie Bartalos rozprúdili medzi Slovákmi debaty o náboženstve či sektách. Pridala sa do kresťanského spoločenstva Milosť a radikálne zmenila svoje postoje aj názory.

Väčšina ľudí okamžite jej tvrdenia odsúdila a v internetových diskusiách sa doslova spustila lavína útokov na spoločenstvo Milosť. Viacero bývalých členov sa rozhodlo verejne prehovoriť o tom, čo sa deje za ich dverami, ako to poznačilo ich rodinu a ako si takmer zničili život.

Na povrch však vychádzajú stále ďalšie a ďalšie šokujúce informácie. Podľa našich informácií sa v Milosti nachádza aj veľký lekárov. "Svoje postavenie dlhodobo využívajú na obohacovanie sekty," vysvetľuje náš zdroj, ktorý pre citlivosť tejto témy chcel zostať v anonymite. Tieto informácie podľa neho potvrdzuje video s názvom Príbeh o vyslobodení zo smútku a depresie, ktoré zverejnilo samotné spoločenstvo. Do relácie si totižto pozvali hosťa, ktorého od depresie oslobodila psychiatrička jedinou modlitbou.

"Ide o príbeh jednej ženy, ktorá zažívala to, čo zažíva veľa ľudí. Prázdnotu, psychické problémy, nešťastie, depresie, hľadanie zmyslu života a večnú neuspokojenosť. Nakoniec nad tým nielenže zvíťazila, ale jej život nabral úplne iný smer a rozdáva ľuďom radosť, rozdáva odpovede na svoje otázky," povedali na úvod vo videu, ktoré rozpráva príbeh staršej ženy, Evy Kulkovej. Podľa našich informácií ide o ženu, ktorá sa stala "obeťou" vyššie spomenutej psychiatričky.

Kulková vo videu opisovala psychické problémy, ktoré v minulosti prežívala. Skúšala aj lieky, tie jej však podľa jej slov nepomohli. "Vyrozprávala som jej svoj príbeh, lekárka si však nič nepísala," uviedla Eva vo videu. "Bolo mi to divné, že si nič nepíše a len sa na mňa díva. Ona sa na mňa pozrela a vraví, že či verím v Boha," dodáva Eva s tým, že povedala, že verí.

"Ona mi povedala, že mi dá lieky, ktoré si nie je istá, či mi pomôžu. Povedala mi, že Ježiš za mňa zomrel. Že niesol všetky nemoci aj bolesti a jeho rany ma uzdravili. A že keď tohto Ježiša Krista prijmem do svojho života, tak ma uzdraví a že ma miluje," vysvetlila Jana. Psychiatričkine slová vraj prenikli hlboko do jej srdca.

Doktorka sa jej opýtala, či chce prijať Ježiša do svojho života. "Ona ma viedla jednou modlitbou a ja som prijala Ježiša do svojho života a v tom momente sa moje vnútro zmenilo na radosť. Z chrbta ako keby si mi zobral nejaký batoh tehál. Ty ho nesieš a nesieš, to boli tie starosti a trápenie. A zrazu, ako keby ten batoh niekto zobral a to bol Ježiš. Prišiel do môjho srdca a v mojom srdci bola zrazu obrovská radosť," vysvetlila. Podľa nej išlo o božiu vôľu. Od toho momentu sa vraj Eve zmenil život.

To, že v Milosti uzdravujú rozličné zdravotné problémy modlitbami, nie je až takou novinkou. Inak tomu nebolo ani počas našej návštevy stretnutia Milosti Bratislava. "Máme zdokumentované, lekársky overené uzdravenia. Aj minule som vám hovoril o tej mladej dievčine, ktorej sa počas tehotenstva natoľko oslabil organizmus, že sa jej zlomila panvová kosť. Nevedela chodiť, no po jednej modlitbe bola úplne zdravá. Robili jej aj röntgen a z toho sú záznamy, po zlomenine nie je ani stopa," povedal šokujúcu informáciu publiku pastor.

Prítomní začali hlasno tlieskať. "Keby sme o týchto veciach nehovorili, boli by sme klamári. Zamlčiavali by sme Božiu pravdu a to v žiadnom prípade neurobíme," dodal pastor.

Nie je vraj ničím výnimočné, že ich ľudia konfrontujú s uzdravovaním. Ak to je pravda, prečo potom nejdú napríklad na detskú onkológiu a neuzdravia tam choré deti? "Takto sa s tým však nedá narábať, no nedá sa popierať ani to, že ľudia boli uzdravení v mene Ježiša a že ich diagnózy boli zmenené v dôsledku modlitby a nie v dôsledku lekárskych zákrokov," vysvetlil pastor. Ako to uzdravovanie teda vlastne funguje sme sa nedozvedeli.

