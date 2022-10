Pohodová nedeľa (2. október 2022) sa v sekunde zmenila na nočnú moru. Študentka Patrícia (23) si chcela užiť čo najviac času s rodinou, a tak sa rozhodla ísť na neskorší vlak. To ešte nevedela, aká hrôza ju čaká na bratislavskej zastávke MHD Zochova.

„Bola to bežná nedeľa,“ začína svoje rozprávanie Patrícia, ktorá akoby zázrakom vyviazla z tragickej nehody zapríčinenej opitým vodičom Dušanom Dědečkom. S rodinou si dala spoločný obed, dokončila zadania do školy a začala sa baliť na vysokoškolský internát. Jej spolubývajúca chodieva skorším vlakom. Patrícia si však chcela užiť čo najviac času s rodinou, a tak sa rozhodla odísť do Bratislavy neskorším večerným spojom.

„Mamina ma odviezla na vlakovú zastávku, rozlúčili sme sa a ja som išla do Bratislavy,“ spomína študentka z malej dedinky neďaleko Nitry. Cesta sa ťahala, vlak meškal. Patrícia sa už nevedela dočkať, kedy príde na internát. Keď však vystúpila na Hlavnej stanici zistila, že priamy spoj zmeškala. „Chcela som ísť autobusom číslo 131. Je to jediný priamy spoj na Staré Grunty,“ hovorí. Preto musela ísť na Zochovu a tam prestúpiť na druhý autobus.

Autobus plný študentov z vlakov a zastavil na Zochovej. Keď Patrícia vystúpila s poslednými cestujúcimi, plocha zastávky už bola úplne zaplnená. Nevedela sa cez ľudí predrať a tak zostala stáť na mieste, pri jednom z dvoch stĺpov, pomedzi ktoré neskôr preletelo auto.

Je presne 22:24. „Vtedy sa to stalo,“ popisuje moment, kedy sa na zastávku vyrútil autom opitý Dušan Dědeček.

