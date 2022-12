S opilcami za volantom sa na celom Slovensku vrece pretrhlo. Nepoučili sa ani potom, ako v Bratislave opitý športový funkcionár Dušan Dědeček vrazil na zástavke Zochova do ľudí, piatich zabil a policajti následne zaviedli častejšie cestné kontroly. Možno si však po poslednom rozhodnutí trenčianskeho sudcu vstúpia do svedomia.

Nepoučiteľný vodič, ktorý mal doživotne zadržaný vodičák a navyše jazdil opitý, sa postavil pred sudcu Okresného súdu v Trenčíne. „Sudca trestným rozkazom obvineného uznal za vinného zo spáchania prečinov ohrozenia pod vplyvom návykovej látky a marenia výkonu úradného rozhodnutia a uložil mu nepodmienečný trest odňatia slobody v trvaní 2 roky so zaradením na výkon tohto trestu do ústavu so stredným stupňom stráženia. Obvinený aj prokurátor sa vzdali práva podať odpor proti trestnému rozkazu, preto trestný rozkaz nadobudol právoplatnosť. Prokurátor zároveň vzal späť návrh na vzatie obvineného do väzby, pretože tento návrh už stratil opodstatnenie,“ povedal hovorca trenčianskych súdov Roman Tarabus.

Sudca zároveň pre obavu, že by sa odsúdený nastúpiť do basy, rozhodol o jeho okamžitom dodaní do väznice v Ilave. Obvinený podľa R. Tarabusa spáchal podobný skutok aj pred piatimi rokmi. V apríli 2017 ho tiež v super rýchlom konaní odsúdili za na 14-mesačný trest za to, že jazdil opitý po Trenčíne. Už vtedy zistili, že to nespravil po prvýkrát. Opitý jazdil aj v roku 2015, za čo ho odsúdil Okresný súd v Bratislave na podmienečný trest. Ten mu zároveň zakázal šoférovať na doživotie a uložil mu aj ochrannú protialkoholickú liečbu, ktorá evidentne nezabrala.

Vodič recidivista sa pred trenčianskym sudcom kajal, do basy sa mu však veľmi nechcelo. „Neviem ani presne, prečo som to znova urobil. Veľmi to ľutujem. Chcel by som požiadať o nejaký alternatívny trest a nie o nepodmienečný trest odňatia slobody. Bojím sa, že rodina bude teraz trpieť kvôli mne, keďže nebudem môcť finančne prispievať. Matka je chorá, nebude jej mať kto pomáhať,“ povedal pred sudcom. Nakoniec sa však s jeho rozhodnutím zmieril. „Som si vedomý toho, čo som spáchal. Čo mi iné ostáva. K tomu trestnému rozkazu uvádzam, že sa vzdávam práva na podanie odporu proti tomuto trestnému rozkazu, podrobím sa trestu, ktorý mi bol uložený,“ uzavrel 52-ročný vodič.

Toho zastavila policajná hliadka 11. decembra, krátko pred 9.00 hodinou na ceste v obci Horná Súča v okrese Trenčín. Vyzvali ho, aby predložil doklady a vykonal dychovú skúšku. Ukázalo sa, že má problém s oboma požiadavkami. Doklady ukázať nemohol, lebo žiadne nemal. Okresný súd Bratislava rozsudkom zadržal mužovi vodičák na doživotie.

Neslávne dopadla aj dychová skúška. Jej výsledok bol 2,63 promile alkoholu v dychu. „Vodičovi bolo vznesené obvinenie z prečinov ohrozenie pod vplyvom návykovej látky a marenie výkonu úradného rozhodnutia. Za tieto skutky, v prípade dokázania viny, mu hrozí trest odňatia slobody až na dva roky,“ povedala trenčianska policajná hovorkyňa Ingrid Krajčíková s tým, že polícia bude pokračovať v intenzívnych kontrolách vodičov a voči tým, ktorí jazdia opití, alebo nadrogovaní bude nekompromisne konať.