Veľmi podnikavá Slovenka. S istým zveličením sa to dá povedať o krásnej 37-ročná Márii z Bratislavy. Užívala si život v Grécku, no nechcelo sa jej platiť. Podviesť mala niekoľko hotelov, taxikára a dokonca aj slávneho gréckeho basketbalistu. Mala ho obrať o 880 eur.

Basketbalová hviezda Nikos Pappas sa so svojím prípadom zdôveril aj na sociálnej sieti. Napísal o tom, ako sa zoznámil so ženou a ako jej prenajal byt v aténskej luxusnej štvrti Kolonaki za 220 eur na deň.

Po štyroch nociach, po ktorých mala zaplatiť 880 eur, mu však volala s tým, že má problém so zaplatením. „Povedala mi, zaplatím ti, keď príde manžel, ale stále to odkladala,“ povedal Pappas. Basketbalista je pritom známy svojimi sklonmi k charite.

Bratislavčanka Mária mala prísť do Grécka na jeseň 2020. Tu podľa tamojších médií žila nákladný život, na ktorý však nemala peniaze. Takto si užívala až do decembra, keď ju v gréckom meste Corinth zatkli policajti potom, ako ju nahlásil taxikár a policajti zistili, že majú dočinenia so ženou, na ktorú je vydaný medzinárodný zatykač.

Krásna blondínka mala aj s čiernym psíkom prespávať v tých najluxusnejších hoteloch bez toho, aby za pobyt platila. Tvrdila, že má bohatého britského manžela a do hotelov posielala falošné faktúry. Od 30. novembra do 3. decembra tohto roku sa podnikavá Mária napr. ubytovala v hoteli v meste Nafpaktos a pod zámienkou, že jej partner zaplatí cez internet banking, poslala poštou virtuálny doklad o tom, že suma 600 eur bola poukázaná na hotelový účet. Rovnako postupovala aj v dňoch 26. novembra až 3. decembra v Patrase. V tamojšom v minimarkete si dokonca objednala tovar za 150 eur, tiež však nezaplatila.

Spanilá jazda sexi Bratislavčanky Gréckom sa skončila 4. decembra. Objednala si vtedy odvoz v hodnote 200 eur. Taxikár ju zaviezol, kam mal, pri platení však nastali problémy. Mária taxikárovi tvrdila, že nemôže zaplatiť v hotovosti ani platobnou kartou. Jeho synovi však poslala na mobil virtuálny doklad o zaplatení. Tomu sa to však nezdalo, zalarmoval políciu a tá odhalila doslova sieť podvodov, ktoré mala Mária napáchať.

Slovenská polícia Máriu dobre pozná. Čítajte na druhej strane!