Komunitné skupiny obyvateľov bratislavskej mestskej časti Petržalka zažívajú v posledných dňoch nápor otázok, dohadov a hypotéz, ktoré sa týkajú tajomných nočných výbuchov. Explózie neznámeho pôvodu robia domácim poriadne vrásky. Je dôvod sa báť?

"Neviete, čo sú to za výbuchy v okolí Kauflandu, takmer každý večer/noc? Zdá sa nám, že to je prisilné na to, aby to boli len petardy a teraz sme ho cítili veľmi blízko paneláku na Osuského," napísala pár dní spätne vystrašená Hana. Pod príspevkom sa okamžite strhla diskusia.

Takmer dve stovky Petržalčanov vyjadrilo obavy nad nepríjemným každodenným javom. Mnohí zostali pobúrení, pretože im nikto nedokáže záhadu objasniť a tak pomaly prepadajú panike. "Na Markovej sa nám otriasli okná. Dvakrát za sebou niečo poriadne rachlo. Toto je prisilné aj na delobuchy," reagovala v komentári Eva.

"Aj Wolkrova bola riadna šupa," píše Janka a dodáva, že ani ona neverí, že by takú explóziu spôsobil obyčajný delobuch alebo petarda. Mnohí z komentujúcich tvrdia, že výbuchy sprevádzajú aj silné záblesky. Niektorí dokonca obviňujú rafinérku vo Vlčom Hrdle, ktorá aktivistom dlhodobo prekáža.

Tajomné explózie niektorých Petržalčanov privádzajú do takej neistoty, že sa obávajú možnej prichádzajúcej vojny. Výbuchy spájajú s detonáciou bômb. Slabá informovanosť a absencia logického vysvetlenia pôvodu explózií niektorých privádza do takého šialenstva, že nepochybujú o tom, že za všetkým stoja nadpozemské javy. "Podľa mňa to mimozemšťania pristáli vesmírnou loďou na xy miestach a na privítanie buchli pirát," tvrdí používateľ, ktorý sa skryl za anonymný profil.

O desivých nočných nepríjemnostiach by vedeli rozprávať aj ľudia z referátu komunikácie mestskej časti Petržalka. "V posledných dňoch evidujeme viaceré podnety od obyvateľov ohľadom odpaľovania ohňostrojov a najmä nebezpečnej a podľa všetkého i voľne nepredajnej pyrotechniky v okolí Námestia Republiky," konštatuje hovorkyňa Mária Halašková s tým, že aj ona sama bola svedkom explózií.

"Z osobnej skúsenosti, aj zo skúsenosti kolegov z Petržalky môžem potvrdiť, že ide naozaj o hlučné a silné rany, ktoré počuť aj vo vzdialenejších častiach mestskej časti. Sú nepríjemné, plašia ľudí, zvieratá, spôsobujú otrasy okien, nehovoriac o tom, že sú odpaľované v časoch nočného pokoja, najčastejšie medzi 23:00 – 2:00," povedala Halašková a dodáva, že už kontaktovali hliadky Mestskej polície Bratislava V, ktoré v daných lokalitách a časoch prisľúbili zvýšený dohľad a kontrolu.

Odrazili policajti útok mimozemšťanov na Petržalku? Záhada vyriešená!