Neuveriteľné! Nádejná futbalistka a policajná kadetka Miška skončila na vozíku po tom, čo ju inštruktor priamo na škole postrelil, a teraz musí v bolestiach rehabilitovať. Jej rodinu však trápia aj ďalšie problémy. Ako v stredu zverejnil advokát Marek Para, prevzal zastupovanie dvoch Miške blízkych osôb, ktoré sú stíhané za to, že kvôli dievčine preskočili bránku rodinného domu Romana Mikulca a klopali mu na dvere.

Miška skončila v nemocnici 1. marca. Na polygóne policajnej akadémie ju trafila ostrá guľka zo zbrane inštruktora Vladimira Šeparneva. Mladá futbalistka skončila najskôr v ťažkom stave na intenzívnej starostlivosti. Dnes je na vozíčku a hoci bojuje a rehabilituje, nedávno musela kvôli veľkým bolestiam prerušiť cvičenia v kúpeľoch v Kováčovej.

Rodinu nadanej futbalistky čakala po zlých správach o jej ochrnutí aj rekonštrukcia bytu na bezbariérový, na čo museli vyhlásiť aj zbierku, keďže to finančne nevedeli zvládnuť.

Aby toho však nebolo málo, prišla ďalšia rana. Miškin brat Števko je stíhaný a hrozí mu trest 3 až 8 rokov za mrežami. A dôvod?

Vyššia sadzba ako pre strelca!

„Pár dní dozadu som prevzal jeden prípad, kde je poškodeným, ako inak, pán Mikulec. Dve osoby blízke kadetke Miške mali pocit, a v úvode to aj tak bolo, že jej zdravotná starostlivosť nie je adekvátne poskytovaná. Rozhodli sa preto zazvoniť mu na jeho rodinnom dome a spýtať sa ministra, či by nemohla byť lepšia. Keďže neotváral, preskočili bránku, zaklopali mu na dvere a odišli von. Bolo to asi 13 sekúnd,” vysvetlil advokát Marek Para. „Dnes sú stíhaní v sadzbe 3 až 8. Ten, čo postrelil Mišku je v sadzbe 1 až 5 rokov, ale ten na koho stíhaní má záujem Mikulec je v sadzbe 3 až 8,” krútil hlavou advokát Marek Para.

Podľa Roberta Kaliňáka išli spomínané osoby k Mikulcovmu domu preto, lebo ich vraj odmietal prijať na ministerstve vnútra. „Študentka policajnej akadémia prišla k celoživotným následkom. Ako sa postavil k dievčaťu, ktoré prišlo o budúcnosť? Tak, že jej brata bude stíhať na osem rokov väzenia,” hneval sa Kaliňák. Podľa neho je to dôkazom toho, že údajne politicky motivovaná činnosť polície sa netýka len politikov, ale aj obyčajných ľudí.

Zadržanie syna a Miškinho brata nám potvrdil aj ich otec. Podľa neho sa to stalo dva dni po streľbe. Štefana mali odviezť k domu Romana Mikulca kolegovia. Bránku vraj preskočili preto, lebo im neotváral, hoci od susedov vedeli, že je doma. A chceli ministrovi zaklopať na dvere. Je pochopiteľné, že Miškini najbližší sa trápili pre jej osud. „Vec je stále v riešení,” potvrdil nám kadetkin otec.

Mikulec: Ja som políciu nevolal, je to vec vyšetrovateľa a prokurátora

Oslovili sme aj bývalého ministra vnútra Romana Mikulca. Zaujímalo nás, či on volal políciu na ľudí, ktorí mu preskočili bránku a či vie, že sú vo vyššej trestnej sadzbe ako inštruktor, ktorý Mišku postrelil. „Nevolal som políciu a ani som nepodával trestné oznámenie. Neviem, ani v akom štádiu je vyšetrovanie, je to vec vyšetrovateľa a prokurátora. S dotyčným pánom som nehovoril," reagoval Mikulec.

