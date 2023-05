Kadetka Michaela je momentálne na liečení v kúpeľoch Kováčová. „Nastúpila na pobyt 10. mája a má tam byť sedemdesiat dní,“ povedal otec, ktorého znepokojuje, že rehabilitácie, cvičenia a iné čo s liečbou jeho dcéry súvisí, nie je možné momentálne praktizovať. „Má ich predpísané, ale nedá sa. Veľmi ju bolia nohy. Zatiaľ nič nepomáha. Nevedia nájsť liek, ktorý by zabral,“ podotkol sklamane.

Rodina sa zomkla

Najbližší sú s Michaelou v intenzívnom kontakte. „Telefonujeme si, mailujeme, uplynulý víkend sme ju navštívili. Radosť zo stretnutia bola obojstranná.“ Zaujímalo nás či nechcela, aby jej rodičia doniesli nejakú špecialitu z maminej kuchyne, ktorou nikdy nepohrdla. „Ani nie, povedala, že varia tam veľmi dobre, okrem toho je už dlho z domu preč, takže si zvykla aj na inú kuchyňu, nielen domácu,“ pousmial sa otec.

(Ne)pracovný úraz?

Rodičia nie sú v kontakte so súčasným vedením policajnej akadémie. „Skôr s duchovným správcom, ktorý je vyčlenený pre školu. Zatiaľ čakáme, čo bude ďalej, ako sa to vykryštalizuje a hlavne, kedy rezort vnútra resp. šéf policajného zboru Hamran uznajú úraz ako pracovný, lebo nejde to tak rýchlo, ako sme predpokladali. Stále nerozumieme, prečo a kde to viazne,“ prízvukoval Igor.

Z práce do práce

Rodičia predpokladajú, že budú múdrejší, keď sa prípad dostane na súd - a hlavne ako ten vo veci rozhodne. „Neostáva nám zatiaľ nič iné len čakať,“ povedal Igor, okolo ktorého bolo počuť čulý pracovný ruch. „Ešte stále prerábame byt na bezbariérový. Chceli by sme to stihnúť dovtedy, kým sa dcéra vráti. Podľa toho, ako to ide, vidím to reálne. Našťastie sa vždy nájde niekto, kto je ochotný pomôcť, keďže obaja s manželkou chodíme do práce a po návrate domov nastupujeme do ďalšej,“ povzdychol si otec ťažko zranenej kadetky.

Príbuzní neuvažujú o tom, že by oslovili súčasného ministra vnútra Ivana Šimka kvôli uznaniu úrazu ako pracovný. Chcú počkať na výsledky vyšetrovania.

Čítajte ďalej o výsledkoch kontroly v Akadémii Policajného zboru >>>