Vo februári tohto roka potvrdil prešovský krajský súd 7-ročný nepodmienečný trest pre kanadského profesora Davida Scheffela za zneužívanie štyroch maloletých dievčat. Pre tieto skutky ho zadržali v novembri 2017. Neskôr ho z väzby na kauciu 30-tisíc eur prepustili. Lenže krátko na to porušil podmienky stanovené súdom, kaucia prepadla v prospech štátu a za mreže putoval znova. Kontaktoval sa totiž s poškodenými dievčatami a podľa obžaloby sa ich snažil ovplyvniť, aby vypovedali v jeho prospech. On sa hájil tým, že išlo iba o náhodné stretnutie pred obchodným domom. No sudcu prešovského okresného súdu nepresvedčil a v utorok mu pre tento skutok pridal rok basy navyše.

Anketa Považujete trest pred kanadského profesora za dostatočný? Áno 52% Nie 48% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Sociálny antropológ z jednej z najprestížnejších kanadských univerzít pôsobil na Slovensku dlhé roky, robil tu vedecký výskum, pri Prešove aj prechodne býval. Venoval sa detskej prostitúcii v rómskych osadách na východe. Túto tému mal riadne odsúhlasenú vedeckou radou svojej domovskej univerzity.

Podľa rozsudku maloleté dievčatá z rómskych osád lákal do svojho bytu pod zámienkou finančnej odmeny a tam ich sexuálne obťažoval a fotil si ich nahé. Pri domovej prehliadke u neho našli množstvo fotiek maloletých dievčat v rôznych pózach a aj zbraň, ktorú poslali na expertízne skúmanie. O tej tvrdil, že patrila jeho rodičom a o nájdených fotkách, že boli súčasťou jeho výskumu a mali slúžiť na prednáškach na kurzoch antropológie sexuality po jeho návrate do Kanady. Obvinenie považoval za účelové.

Jeho advokát, ktorým bol vtedy obhajca Daniel Lipšic, navrhol založiť do spisu zaujímavý dôkaz - foto mladej nahej Tahiťanky vyhotovenej údajne pred sto rokmi generálom Milanom Rastislavom Štefánikom: "Táto snímka je považovaná za prvý slovensky akt, je na nej dievča z Tahiti opierajúce sa o kmeň stromu a cudne si zahaľujúce svoje nahé telo." A vysvetľoval aj profesor: "Je pravdepodobné, že táto osoba má menej ako 15 rokov, je odhalená, štýl a obsah foto sa podobá tomu, z čoho ja som obviňovaný. Bola vyhotovená začiatkom 19. storočia, keď boli Tahiti tvrdo kolonizovaná spoločnosť, školská dochádzka tam vtedy bola povinná a deti v misijných alebo štátnych školách chodili v uniformách, takže takéto scény sa neukazovali, za normálnych podmienok aj dievčatá chodili zahalené."

Prokurátorka však trvala na svojom: “Dievčatá posielal osprchovať sa v jeho dome, po jednej si ich brával k sebe, masíroval im prsia, pchal ruky do pošvy, fotil ich v nahé v lesbických pózach,” vyratúvala prokurátorka v záverečnej reči pred vyhlásením rozsudku o 7-ročnom väzení, ku ktorému mu teraz pribudol rok navyše za marenie spravodlivosti.

Pôvodne bol obžalovaný aj zo zločinov rozširovania a výroby detskej pornografie a prečinov prechovávania detskej pornografie a účasť na detskom pornografickom predstavení. Z tých ho však sú vinným neuznal. Voči profesorovi sa vedú na súde ďalšie trestné stíhania pre sexuálne zločiny.

Foto nahej Tahiťanky si môžete pozrieť v GALÉRII na tomto odkaze.

Prečítajte si tiež: