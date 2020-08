Vedecký výskum alebo sexuálne zneužívanie? Odpoveď hľadajú polícia, prokuratúra a súd už tri roky. Profesor David Scheffel je obžalovaný zo sexuálnych deliktov a výroby detskej pornografie. On však tvrdí, že iba robil antropologický výskum. Jeho advokát Daniel Lipšic predložil zaujímavý dôkaz.

Uznávaný kanadský antropológ David Scheffel roky pôsobil v osadách na východe Slovenska v obciach Svinia a Jarovnice. Venoval sa výskumu detskej prostitúcie v rómskych osadách. Túto tému mal riadne odsúhlasenú vedeckou radou svojej domovskej univerzity. Lenže, pred tromi rokmi ho naša polícia obvinila zo sexuálneho zneužívania, výroby detskej pornografie, prechovávania detskej pornografie či ohrozovania mravnej výchovy mládeže. Usvedčovať ho majú fotky polonahých mladých dievčat z osád a výpovede niektorých z nich, ktoré tvrdia, že sa ich dotýkal na intímnych miestach pod prísľubom finančnej odmeny. Profesor sa bráni tým, že nájdené vymazané fotky na digitálnej karte jeho fotoaparátu slúžili na spomínaný vedecký výskum a obvinenia zo zneužívania sú vymyslené.

Vlani v lete ho prešovský okresný súd uznal vinným zo sexuálneho zneužívania a vymeral mu sedemročný trest s minimálnym stupňom stráženia. Profesor však nebol s rozsudkom spokojný a odvolal sa prostredníctvom svojho obhajcu Daniela Lipšica. Krajský súd vec vrátil, nariadil vykonať ďalšie dôkazy a dať priestor profesorovi na vyjadrenie.

Podľa antropológa je iba jedna svedkyňa, ktorá na hlavnom pojednávaní potvrdila zneužívanie, no jej vierohodnosť výrazne spochybňuje nahrávka, ktorú predložil. Navyše, znalec podľa Scheffela potvrdil, že sporné fotky sa našli iba na jednom zaistenom nosiči na vymazanej karte fotoaparátu, ktorý používal pri praci v teréne. "Potvrdzuje to môj spôsob využívania fotiek, nevhodné pre publikačnú činnosť som vymazal po návrate do Kanady a po konzultacii vizuálneho materiálu s kolegami. Mal byť súčasťou prednášok v zimnom semestri na kurze antropológie sexuality, bol sčasti postavený na výskume sexuality v rómskych osadách na Slovensku," vravel vo štvrtok pre súdom. Profesor, ktorý sa roky venoval výskumu v spomínaných osadách, je presvedčený, že obvinenie je vymyslené a účelové a podal ho muž, ktorý ho chcel finančne vydierať.

Jeho advokát navrhol založiť do spisu zaujímavý dôkaz - foto mladej nahej Tahiťanky vyhotovenej údajne pred sto rokmi generálom Milanom Rastislavom Štefánikom. "Táto snímka je považovaná za prvý slovensky akt. Je súčasťou jeho knihy," vravel Lipšic. Autorstvo fotografie je sporné, hoci fotka bola súčasťou mnohých výstav o Štefánikovi. Na fotke je dievča z Tahiti opierajúce sa o kmeň stromu a cudne si zahaľujúce svoje nahé telo.

"Je veľmi pravdepodobné, že táto osoba má menej ako 15 rokov, je odhalená, štýl a obsah foto sa podobá tomu, z čoho ja som obviňovaný. Bola vyhotovená začiatkom 19. storočia, keď boli Tahiti tvrdo kolonizovaná spoločnosť, školská dochádzka tam vtedy bola povinná a deti v misijných alebo štátnych školách chodili v uniformách. Takže takéto scény sa neukazovali, za normálnych podmienok aj dievčatá chodili zahalené,"vysvetľoval profesor.

Sudca Peter Šuťák pojednávanie odročil na september, keď sa očakáva vynesenie rozsudku.

FOTOGRAFIU nahej Tahiťanky, ktorej autorstvo niektorí pripisujú generálom M. R. Štefánikovi, predloženú ako dôkaz profesorovej neviny, si môžete pozrieť v GALÉRII.

